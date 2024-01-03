ریزش ۳۴۹۰ واحدی شاخص کل بورس در انتهای معاملات هفته

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز نیز وضعیت ریزشی را تجربه کرد. ارزش معاملات خرد عدد ۴,۷۲۷ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، ۱۲% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۷۰۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۸۵ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱۶۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود ۳۲۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۱۹۸ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۴ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۳۶ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۱۸۹ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۴۸۱ میلیارد تومان (۱.۱ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات ۴۴۰ میلیارد تومان (۱.۳ برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات ۴۱۳ میلیارد تومان (۰.۹ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه خدمات فنی با ارزش معاملات ۳۵ میلیارد تومان (۱.۸ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات ۲۱۰ میلیارد تومان (۱.۶ برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات ۵۲ میلیارد تومان (۱.۵ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.