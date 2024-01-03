شهادت حاج قاسم روح جدیدی در کالبد انقلاب دمید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف پیش از ظهر چهارشنبه در دومین نشست از سلسله نشست‌های انتقال تجارب با عنوان «رسانه و مقاومت» در مشهد اظهار کرد: تصویر واقعی ما بسیار قدرتمندتر از تصویر مجازی ما و تصویر مجازی دشمن قدرتر از تصویر حقیقی آن است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: همه همت و تلاش ترکیبی دشمن با ابزار رسانه در سه محور علیه ما خلاصه می‌شود. اول آنکه می‌خواهد به جامعه ما القا کند که شما از انقلاب اسلامی پشیمان هستید و انقلاب دستاوردی برای شما نداشته است. تلاش می‌کند بگوید شرایط شما بسیار بحرانی است، در حالی که همه جا شرایط عالی است و فقط شما مشکل دارید. در محور سوم نیز تلاش دارد بگوید هیچ امیدی به آینده نداشته باشید.

وی گفت: من اعتقاد دارم که اگر بخواهیم خبرنگاران ورزیده و اهل رسانه خوبی برای انقلاب باشیم، باید در این سه حوزه فعال باشیم و تلاش کنیم تا دشمن نتواند این موضوع را به صورت جدی در اذهان عمومی و جامعه تثبیت کند.

شریف با تاکید بر اینکه از جمعیت حال حاضر کشور ما حدود ۵۰ میلیون نفر انقلاب و دفاع مقدس را ندیده‌اند گفت: دشمن از این خلأ استفاده می‌کند و تصویری غیرواقعی از انقلاب و نظام متبادر می‌کند. به برکت خون شهدا و اخلاص فرزندان این سرزمین دشمن تاکنون موفق نبوده و منکر این نیستیم که گام‌هایی هم برداشته اما نتوانسته به آنچه هدفش بوده دست پیدا کند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مکتب و راه حاج قاسم گفت: من در دوران دفاع مقدس در محضر ایشان بودم و همواره فک می‌کردم چرا خدا عمر بیشتری به حاج قاسم داد در حالی که او همرزم همت و باکری و زین‌الدین بود و عرصه‌های خطر برای همه آن‌ها برابر بود. به این پاسخ رسیدم که خداوند اراده کرده بود این جمعیت ۵۰ میلیونی که چهره سردارانی چون همت و باکری را ندیده بودند با یکی از آن‌ها آشنا شوند. جوان ما که دوران انقلاب و دفع مقدس را ندیده با یک چهره شاخص که مورد احترام دوست و دشمن است، آشنا می‌شود.

وی افزود: حاج قاسم به هر میزان که شناخته تر می‌شد تواضعش نیز بیشتر می‌شد. مکتب حاج قاسم پر از درس و عبرت است. در کشور ما وقتی یک نفر به شهرت می‌رسد همه منتظر کاندید شدن او در انتخابات هستند، اما سردار سلیمانی یک ماه مانده به شهادت به من گفت که در یک مورد نیازی به تماس و هماهنگی با من ندارید و به محض شنیدن باید تکذیبش کنید، و آن هم خبر کاندید شدن من در انتخابات است. حاج قاسم گفت که من به همین کاری که انجام می‌دهم افتخار می‌کنم و هرگز ذهنم را درگیر نمی‌کنم که عکس مرا چاپ کنند تا مردم به من رأی بدهند. این است عظمت خداوند و عنایت خدا به یک انسان مؤمن و امروز می‌بینیم تمام کشور ما و منطقه پر از عکس و چهره اوست.

شریف با اشاره به تلاش همه جانبه دشمن برای تخریب چهره شهید سلیمانی گفت: چیزی که ما را به آینده این کشور و مردم امیدوار می‌کرد ضریب هوشی و تشخیص بالای مردم و تفکیک خائن از خادم است. تشییع جنازه‌ بزرگ حاج قاسم در شهرهای مختلف برای کسانی که زبان رسانه را می‌فهمند پیام بزرگی داشت. شهادت حاج قاسم یک بار دیگر تمام آرمان‌های انقلاب و اهداف امام (ره) را زنده کرد. شهادت حاج قاسم روح جدیدی در کالبد انقلاب دمید.