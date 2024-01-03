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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

در پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رییس مجلس در پی شهادت شیخ صالح العاروری

تسلیت رییس مجلس در پی شهادت شیخ صالح العاروری

رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت شیخ صالح العاروری، نایب رییس دفتر سیاسی حماس و جمعی از همرزمانش را به رییس دفتر سیاسی جنبش حماس تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به شیخ اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی – حماس، شهادت آقای شیخ صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و جمعی از همرزمانش در حمله تروریستی رژیم جنایت پیشه صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت تسلیت گفت.

در متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی – حماس آمده است:

جناب آقای شیخ اسماعیل هنیه

رئیس محترم دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی - حماس

سلام علیکم؛

شهادت آقای شیخ صالح العاروری، نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و جمعی از همرزمانش در حمله تروریستی رژیم جنایت پیشه صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت را به جنابعالی، خانواده ایشان، فرماندهان جبهه مقاومت و ملت بزرگ فلسطین تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

بدون شک، اینگونه جنایات وحشیانه بیانگر درماندگی و ضعف رژیم صهیونیستی و تلاش برای گسترش دامنه جنگ به منطقه با هدفِ فرار از شکست میدانی و نظامی خود در نوار غزه و نتیجه ناتوانی این رژیم غاصب در تحمیل شروط و خواسته‌های خود بر ملت شجاع و غیور فلسطین و جریان مقاومت اسلامی است.

بر همه شهدای پرافتخار محور مقاومت، ازجمله شهید حاج قاسم سلیمانی و همه مردان، زنان و جوانان مبارز فلسطینی که برای حمایت از آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف، جان خود را در طبق اخلاص نهادند، درود می‌فرستیم و از خداوند متعال برای فرماندهان قهرمان جبهه مقاومت، صبر و سلامتی و برای این شهید والامقام، علوّ درجات را مسئلت می‌نمائیم.

کد مطلب 5984394
زهرا علیدادی

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