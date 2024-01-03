واردات برنج خارجی همچنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد مخبر» در جلسه بررسی مسائل برنج و شالیکاران استان‌های شمالی کشور که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استانداران مازندران، گیلان و گلستان برگزار شد، اظهار کرد: پس از خرید برنج کشاورزان استان‌های شمالی، هر چه سریع‌تر کارگروهی با حضور یک نماینده از استانداران شمالی کشور برای بررسی وضعیت تولید برنج و نیاز مصرف سرانه داخلی و برنامه ریزی آتی در خصوص این محصول تشکیل شود.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر حمایت از محصولات تولیدی کشاورزان استان‌های شمالی کشور، افزود: تا زمانی که برنج کشاورزان داخلی در انبارها موجود و ذخیره شده است، همچنان از ثبت سفارش و واردات این محصول جلوگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز با ارائه گزارشی در خصوص کاهش ۴۲ درصدی واردات برنج در ۹ ماهه سال جاری به نسبت سال گذشته و جلوگیری از ثبت سفارش واردات پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهور در تابستان، بر حمایت همه جانبه از برنج تولید داخل و زمینه سازی برای ایجاد بازارهای صادراتی تأکید کرد.

همچنین در این جلسه استانداران استان‌های شمالی کشور گزارشی از ظرفیت برنج تجاری (طارم و هاشمی) و انواع برنج پرمحصول، سرانه مصرف برنج در استان‌های خود و کشور، هزینه تمام شده تولید برنج، میزان تولید برنج در سه استان شمالی کشور و میزان موجودی و ذخیره برنج در انبارها ارائه و بر ضرورت خریداری هر چه سریع‌تر محصول برنج کشاورزان استان‌های شمالی کشور تاکید کردند.