تامین مسکن مطالبه اصلی بازنشستگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیل ضرابی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: موضوع مسکن در کشور ما مساله مهمی است و اهمیت آن زمانی جدی می‌شود که نوسانات بازار و اثرات گران شدن آن مشهود می‌شود؛ تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی محقق نشده و سوال اصلی این است که آیا مطالبه رئیس جمهور واقعی بوده یا خیر؟

مدیر عمرانی صندوق بازنشستگی در خراسان رضوی ادامه داد: موضوع حل مشکل ساخت یک میلیون مسکن در سال و تحقق آن باید مدنظر فعالان حوزه صنعت ساختمان باشد؛ این یک مساله پیچیده و چند وجهی است و راه‌حل‌های خاص خود را دارد و حل آن نیز متخصصان خاص خود را می‌خواهد؛ اگر تولید مسکن را به عنوان محصول ببینیم فرآیندی دارد که دارای اهمیت است.

وی تصریح کرد: یکی از این فرآیندها، بحث مشتری است و در کشور ما همیشه مشتری برای مسکن وجود دارد. بحث دیگر، مواد اولیه بوده که مالکیت و سیاست‌گذاری این مواد اولیه دست دولت است و دولت باید بر کنترل بازار ساختمان از طریق مواد اولیه نظارت کافی و بیشتری داشته باشد.

ضرابی افزود: بحث عرضه در بورس نیز یکی دیگر از چالش‌هایی بود که فعالان حوزه ساختمان با آن مواجه شدند و عرضه مواد ساختمانی در بورس به عدم کنترل بازار مسکن منجر شد؛ شرکت‌های شبه دولتی هم هزینه‌های بالاتری دارند که شرکت‌های خصوصی با آن مواجه نیستند.

مدیر عمرانی صندوق بازنشستگی در خراسان رضوی با بیان اینکه موضوع مسکن بازنشستگان نیز از دغدغه‌های این افراد است و باید دید که چرا این مسکن تاکنون محقق نشده است، گفت: سود دولت نیز رفع دغدغه از افراد مختلف و به خصوص بازنشستگان است و باید حل شود.

وی با تاکید بر اینکه مساله دهک‌های میانی جامعه هیچگاه حل نشده است، عنوان کرد: باید در حوزه مسکن جهاد اتفاق بیافتد و شرکت‌های مختلف ساختمان که وابسته به دولت هستند به قیمت پایین‌تری کار را انجام دهند؛ همچنین مجوزهای مربوط به این حوزه نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

ضرابی تصریح کرد: نهادهای مختلف مانند بنیاد مسکن قرار بود مشکلات مسکن را حل کنند، اما امروزه در حال برج سازی در سطح شهرها هستند و این یک آسیب بزرگ است.

مدیر عمرانی صندوق بازنشستگی در خراسان رضوی اضافه کرد: ما به جای ساخت مسکن، زمین واگذار کردیم اما افرادی که زمین را تحویل گرفته‌اند را متعهد به ساخت نکرده‌ایم. در سال گذشته طی جلسه‌ای که با وزیر کار داشتیم. مقرر شد تفاهم نامه‌ای بین صندوق بازنشستگی، اداره کل کار استان و اداره کل راه و شهرسازی منعقد شود و ما شروع با ساخت مسکن در سطح استان کنیم اما این محقق نشد.

وی اظهار کرد: پیگیری‌های زیادی نیز از سوی صندوق بازنشستگی صورت گرفت اما متأسفانه ادارات کل در سطح استان همکاری لازم را ندارند.

ضرابی افزود: بسیاری از شرکت‌های تأمین کننده مواد اولیه در اختیار دولت است اما متأسفانه قیمت تمام شده این شرکت‌های برای اقدام ملی مسکن، با قیمت بخش خصوصی برابری می‌کند، در صورتی که باید این هزینه بسیار پایین‌تر از شرکت‌های خصوصی باشد.

مدیر عمرانی صندوق بازنشستگی در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش بنیان زیادی در حوزه مسکن هستند که متأسفانه آن چنان که باید، نتوانسته‌ایم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم؛ در صورتی که در بسیاری از کشورهای دنیا تمام ساخت مسکن بر عهده این شرکت‌های دانش بنیان است؛ ما سیستمی طراحی کرده‌ایم که هزینه ساخت را به نصف رسانده است اما عزمی برای استفاده از آن وجود ندارد.