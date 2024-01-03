هیچ فضیلتی بالاتر از خدمت در مکتب حاج قاسم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری شامگاه چهارشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در اردبیل، اظهار کرد: دشمنان ملت ایران و حاج قاسم حتی از ازدحام مردم در تبعیت از مکتب حاج قاسم در واهمه و هراس هستند و به همین خاطر دست به اقدام شنیع و ضد انسانی ترور میزنند.
وی با محکوم کردن حادثه تلخ عصر امروز کرمان تصریح کرد: شهدای طریق حاج قاسم سلیمانی پیامشان به دشمنان این است که در این مسیر شهادت بالاترین افتخار است و هیچ کس نمیتواند چنین فضیلت و ارزشی را از ملت با درایت ایران بگیرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: شهدا به معنای واقعی ترسیمکننده راه عزت و عظمت این ملت هستند و در هر برههای خون سرخ این شهدا، انقلاب را از توطئهها و هجمههای مختلف در امان نگه داشته است.
بدری افزود: مردم ایران امروز عزتمندانه در سایه مکتب شهدا و مرام و اندیشه آنها زندگی میکنند و تلاششان بر این است تا در مسیر اعتلای نام و یاد شهدا و دفاع از این وطن تلاشی مجاهدانه انجام دهند.
وی با برشمردن ویژگیهای مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان مکتب پابرهنگان انقلاب و رنجکشیدگان این کشور عزتمند خاطرنشان کرد: در این مکتب عقل، درایت و منطق حاکم است و قطعاً دشمنان از این سه عنصر در واهمه و هراس هستند.
بدری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ادامه مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی تداوم راه عزتمند امام و شهدا است و باید قلبا و عملاً با گوش جان سپردن به فرامین مقام معظم رهبری سعی کنیم تا در هر سنگر خادم ملت بوده و منافع مردم را بر منافع خودمان ترجیح دهیم.
وی به نزدیکی ایام انتخابات و تلاش دشمن برای مأیوس کردن ملت ایران در پای صندوقهای رأی را یادآور شد و بیان کرد: سرنوشت ملت ایران پای صندوقهای رأی مشخص میشود و باید با آگاهی و بصیرت در این عرصه حاضر شده و دشمن را مأیوس کنیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با حضور و مشارکت مردم است که این نظام و انقلاب در ریل و مسیر اصلی خود حرکت میکند و دشمنان قسم خورده این ملت فرصت ضربه زدن به اندیشه امام، شهدا و آرمانهای انقلاب را نخواهند داشت.
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