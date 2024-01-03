جنایت تروریستی کرمان نشانه ترس دشمن از رویش های مکتب سلیمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیاوش مسلمی و حجت الاسلام صمد بهرامی با صدور پیامی مشترک حمله کور و بزدلانه تروریستی در کرمان را محکوم کردند و در پیامی آوردند: اقدام جنایتکارانه و تروریستی استکبار جهانی در چهارمین سالگرد شهادت سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سلیمانی عزیز علیه آحاد عاشقان و دلدادگان به مکتب سلیمانی در مسیر گلزار شهدای کرمان برای بار دیگر شدت کینه و دشمنی آنان نسبت به ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی را نشان داد.

در این پیام تصریح شده است: آمریکای جنایتکار و رژیم موقت و خونخوار صهیونیستی و سایر هم پیمانان آنان در اندیشه باطل خود فکر می‌کنند با این اقدامات ذلیلانه و بزدلانه می‌تواند مسیر پرشتاب و افق روشن محور مقاومت که به لطف شهیدالقدس و آرمان‌های والای او به پیروزی‌های بزرگی در میادین مختلف رویارویی با آنان دست یافته اند را خدشه دار کنند اما ملت ما بیدارتر از هر زمانی آرمان آزادی قدس شریف را دنبال خواهد کرد و همان طوری که فرمانده معظم کل مدظله العالی بیان فرمودند پاسخ سختی در انتظار عاملان این جنایت بزدلانه است.

همچنین در ادامه آمده است: این جنایت نشان داد چقدر برای دشمنان، شهید سلیمانی هم ترسناک‌تر و خطرناک‌تر از سلیمانی است چرا که آنها از رویش‌های مکتب جاویدان سلیمانی آگاهند؛ رویش‌هایی که طوفان الاقصی نتیجه همین تفکر و فرهنگ والای مقاومت سردار پرآوازه جهان اسلام در طی این سالیان بوده است.

در پایان ضمن محکومیت و اعلام انزجار از این اقدام تروریستی و تسلیت و تبریک شهادت هموطنان عزیزمان در دیار کریمان، اعلام می‌داریم آنچه به عنوان یک وظیفه عمومی، حیاتی و مهم بیش از پیش دنبال کرد، تبیین و زنده نگه داشتن راه و آرمان‌های مکتب سلیمانی است که بی شک این جهاد تبیین خواری و نیستی دشمنان جعلی و آزادی قدس شریف و تحقق تمدن نوین اسلامی را به دنبال خواهد داشت.