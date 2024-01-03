مدیریت سه پهنه منطقه آزاد مازندران واحد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی شامگاه چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این که ۹۷ منطقه آزاد و ویژه مصوب در کشور وجود دارد که ۴۷ منطقه فعال هستند، افزود: از این تعداد ۱۸ منطقه آزاد هستند.
وی با بیان این که مابقی منطقه آزاد مصوب را باید فعال کنیم زیرا سبب فعال شدن شاخصهای تولید، اشتغال و سرمایه گذاری میشود، اظهار کرد: یکی از مناطقی آزاد که امیدواریم اثرگذاری خوبی در حوزه اقتصاد ملی داشته باشد، منطقه آزاد مازندران است که در سه پهنه تصویب شده است.
وی با بیان این که اساسنامه منطقه آزاد در شورای نگهبان در حال تصویب است و پس از آن مدیرعامل و هیأت مدیره آن معرفی میشوند، گفت: دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد انجام شد و ظرف دو تا سه هفته آینده مطرح میشود و پس از تصویب دولت به شورای نگهبان ارائه میشود و امیدواریم ظرف سه تا چهار مانده آینده هیأت مدیره منطقه آزاد مازندران فعال شود.
عبدالملکی تصریح کرد: طبق برآورد در بهار سال آینده هیأت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد مازندران منصوب و فعال میشوند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اظهار این که سه پهنه منطقه آزاد در مازندران در واقع یک منطقه محسوب میشود، گفت: این منطقه همانند منطقه آزاد ارس که چهار پهنه دارد یا چابهار که دو پهنه دارد، خواهد بود و رویهها و دستورالعملها در همه پهنهها یکسال است و همه پهنهها با یک مدیرعامل اداره میشوند.
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