برگزاری تجمع مردم استان سمنان در محکومیت تروریسم و معاندان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع حمله تروریستی در کرمان و شهادت و زخمی شدن صدها نفر از هموطنان مان در گلزار شهدای این شهرستان، امروز عزای عمومی در سراسر کشور و استان سمنان اعلام شده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در پی وقوع این حادثه اعلام کرد: فردا جمعه مردم در جای جای استان گردهمایی اعتراضی برگزار خواهند کرد.

حجت الاسلام عباس خرمیان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این گردهمایی اعتراضی فردا بعد از نماز جمعه در سراسر استان برگزار خواهد شد، گفت: مردم نمازگزار استان در این مراسم شعارهای ضد استکباری سر خواهند داد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و حادثه تروریستی کرمان در مصلاهای استان برگزار خواهد شد، ابراز کرد: از عموم مردم استان دعوت شده تا در این گردهمایی اعتراضی مشارکت داشته باشند.

به گزارش مهر، حادثه تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان دیروز رخ داد و صدها نفر از هموطنان مان را به خاک و خون کشید و یا زخمی کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی این حادثه و در پیامی عنوان کردند: دشمنان شرور و جنایتکار ملت ایران، بار دیگر فاجعه آفریدند و جمع زیادی از مردم عزیز را در کرمان و در فضای معطّر مزار شهیدان، به شهادت رساندند.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تاکید کردند: ملت ایران عزادار شد و خانواده‌های زیادی در سوگ جگر گوشگان و عزیزان خود غرق ماتم شدند. جنایتکاران سنگدل نتوانستند عشق و شوق مردم به زیارت مرقد سردار بزرگشان شهید قاسم سلیمانی را تحمل کنند. بدانند که سربازانِ راه روشن سلیمانی هم رذالت و جنایت آنان را تحمل نخواهند کرد. چه دست‌های آلوده به خون بی‌گناهان و چه مغزهای مفسد و شرارت زا که آنان را به این گمراهی کشانده‌اند، از هم اکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود. بدانند که این فاجعه آفرینی پاسخ سختی در پی خواهد داشت باذن الله.