محمد غیوری‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و تصاویر ماهواره هواشناسی طی روز جمعه وزش باد به ویژه در نواحی بادخیز استان از جمله دامنه‌های جنوبی بینالود و شرق استان، با احتمال خیزش گردوخاک، پدیده غالب خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از روز شنبه با ورود سامانه بارشی، طی روزهای شنبه و یکشنبه بارش باران و در نواحی سردسیر و کوهستانی بارش برف پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: میزان بارش‌ها در نواحی شمالی، شمال غرب و ارتفاعات استان بیشتر خواهد بود.

غیوری‌خواه گفت: طی این دو روز ضمن احتمال آبگرفتگی معابر، سیلاب در مسیل‌ها، در مناطق سردسیر و کوهستانی کاهش دید به علت مه آلود شدن هوا و لغزندگی معابر انتظار می‌رود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه ضمن افزایش شدت وزش باد در سطح استان، در برخی نقاط وزش باد گاهی شدید با احتمال بروز خسارت، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: به علاوه طی روز یکشنبه در سطح استان به ویژه نواحی شمالی و شرقی کاهش قابل توجه دما پیش بینی می‌شود.

غیوری خواه وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا جمعه نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی گاهی وزش باد پیش بینی کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته کاخک گناباد با کمینه دمای صفر درجه سلسیوس سردترین و درگز با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای مشهد مقدس بین ۶ و ۱۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین میزان بارش از شهرستان نیشابور با ۰.۳ میلی متر و بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه‎ هواشناسی مشهد ۴۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.