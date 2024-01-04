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۱۴ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۴۳

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی:

ورود سامانه بارشی/برف و باران خراسان رضوی را فرا می‌گیرد

ورود سامانه بارشی/برف و باران خراسان رضوی را فرا می‌گیرد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: از روز شنبه با ورود سامانه بارشی، طی روزهای شنبه و یکشنبه بارش باران و در نواحی سردسیر و کوهستانی خراسان رضوی بارش برف پیش بینی می‌شود.

محمد غیوری‌خواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و تصاویر ماهواره هواشناسی طی روز جمعه وزش باد به ویژه در نواحی بادخیز استان از جمله دامنه‌های جنوبی بینالود و شرق استان، با احتمال خیزش گردوخاک، پدیده غالب خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از روز شنبه با ورود سامانه بارشی، طی روزهای شنبه و یکشنبه بارش باران و در نواحی سردسیر و کوهستانی بارش برف پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: میزان بارش‌ها در نواحی شمالی، شمال غرب و ارتفاعات استان بیشتر خواهد بود.

غیوری‌خواه گفت: طی این دو روز ضمن احتمال آبگرفتگی معابر، سیلاب در مسیل‌ها، در مناطق سردسیر و کوهستانی کاهش دید به علت مه آلود شدن هوا و لغزندگی معابر انتظار می‌رود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین طی روزهای شنبه و یکشنبه ضمن افزایش شدت وزش باد در سطح استان، در برخی نقاط وزش باد گاهی شدید با احتمال بروز خسارت، خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: به علاوه طی روز یکشنبه در سطح استان به ویژه نواحی شمالی و شرقی کاهش قابل توجه دما پیش بینی می‌شود.

غیوری خواه وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا جمعه نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی گاهی وزش باد پیش بینی کرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته کاخک گناباد با کمینه دمای صفر درجه سلسیوس سردترین و درگز با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای مشهد مقدس بین ۶ و ۱۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است. همچنین بیشترین میزان بارش از شهرستان نیشابور با ۰.۳ میلی متر و بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه‎ هواشناسی مشهد ۴۳ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 5985537

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    نظرات

    • المیرا AE ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      46 1
      پاسخ
      انشالله که یک بارم شده پیش بینی تون درست دربیاید و یکم این شهر زمستون ببینه درختا کمکم شکوفه میزنن با این هوا
      • IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
        14 2
        به امید خداوند
    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      56 4
      پاسخ
      امیدوارم این دروغ هم راست باشد .
      • IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
        1 2
        انشاالله باران ببارد و رعد و برق با قدرتش تمامی ستمکاران را مجازات کند.
    • IR ۰۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      20 6
      پاسخ
      امیدوارم راست باشه مدرسه تعطیل بشه
    • محمد IR ۰۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      12 2
      پاسخ
      الحمدلله.
    • IR ۰۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      12 2
      پاسخ
      این ها بار ندگی حساب نمیشه اینقدر آمار غلط اعلام نکنید
    • حسین RO ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      17 1
      پاسخ
      فقط خدا :او است که میداند کجارا باید زنده کندوکجارا باید بمیراند وبخشکاند پس دست به دعا برداریم والتماس کنیم خداوند رحم کننده ترین رحم کنندگان است
      • بی‌نام IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
        3 1
        انشاالله باران ببارد
    • ابی IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      5 1
      پاسخ
      خدا کنه این دفه به این شهر مقدس رحم کنه همه کوهها داره الف درمیاره ماهم برف. ببینیم
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      3 3
      پاسخ
      کوهستانی چه ربطی به شهر داره
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      6 0
      پاسخ
      امروز جمعه هوا صاف و آفتابیه هیچ خبری نیست با مهندسی ابرها قبل از ورود به ایران بارشی نخواهیم داشت
    • معصومه شیرزاد IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      5 0
      پاسخ
      سپاس بیکران به درگاه خدای مهربان😘🌹
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      5 2
      پاسخ
      فردا شنبه تعطیل است مشهد
    • ناصر علیرضایی IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      3 0
      پاسخ
      برف نو برف نو سلام سلام ....خوش نشسته ای بر بام...پاکی آوردی ای امید سپید...همه آلودگیست این ایام
    • یادگارمومنی US ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم در ادامه ی زمستان اوضاع بارش به نفع ما شود.
    • ح IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۵
      3 0
      پاسخ
      آخه چه اصراریه که این قدر دروغ بگید

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