تصمیم نهایی درباره کوزوو باید توسط شورای امنیت اتخاذ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "الکساندر بوتسانا خارچنکو" که با سایر اعضای تروئیکای کوزوو به بلگراد سفر کرده بود در واکنش به شکست مذاکرات هفته گذشته درباره استقلال کوزوو گفت : مذاکراتی که درباره روشن شدن مسئله کوزوو در جریان است بهترین و جدی ترین اقدام صورت گرفته در این مورد پس از جنگ سالهای 1998 و 1999 است و باید به این مذاکرات همچنان ادامه داد.

خارچنکو در ادامه گفت : شورای امنیت رسیدگی به این مسئله را آغاز کرده و حرف آخر درباره استقلال کوزوو را باید شورای امنیت بزند.

به گزارش مهر، تروئیکای کوزو متشکل از روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا است که مذاکراتی را درباره استقلال کوزوو که با مخالفت روسیه و صربستان روبرو شده است، انجام می دهد.

کوزوو از سال 1999 به وسیله سازمان ملل متحد و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو ) اداره می شود و در حال حاضرهشت سال از زمان بمباران ۷۸ روزه نیروهای ناتو علیه نیروهای امنیتی صرب برای بیرون راندن آنها از کوزوو می گذرد. در ماه های اخیر "مارتی آهتیساری" کارشناس سازمان ملل متحد طرحی را برای استقلال کامل این استان از صربستان تهیه کرد تا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رای گذاشته شود، اما تحولات سیاسی سبب شد تا در نهایت این پرونده از دستور کار این شورا خارج شود.

دراین پیش نویس، چهار ماه به دولت صربستان و آلبانیایی تبارهای کوزوو برای مذاکره فرصت داده شده بود و پس از آن نیز نظارت سازمان ملل متحد بر کوزوو به اتحادیه اروپا واگذار شده و به نوعی شرایط برای استقلال کوزوو فراهم می شد، اما روسیه اعلام کرد هر طرحی را که مورد توافق صربها و آلبانیایی تبارها نباشد، وتو خواهد کرد.