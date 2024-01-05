پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر بورکینافاسو با دو نیمه متفاوت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، از ساعت ۱۸ امروز جمعه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی بورکینافاسو رفت و برابر این حریف آفریقایی ۲ بر یک به پیروزی رسید.

در این دیدار که با استقبال کیشوند در جزیره المپیک کیش و با یک دقیقه سکوت برای شهدای کرمان برگزار شد، تیم ملی بورکینافاسو در دقیقه ۱۶ روی اشتباه سامان قدوس توسط کوناته به گل برتری رسید اما مهدی طارمی در دقیقه ۴۲ کار را به تساوی کشاند. امید ابراهیمی هم در دقیقه ۷۱ گل دوم را برای ایران زد.

تیم ملی فوتبال ایران در نیمه اول این دیدار با علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، مجید حسینی، محمدحسین کنعانی زادگان، سامان قدوس، سعید عزت اللهی، محمد محبی، علیرضا جهانبخش، شهریار مغانلو و مهدی طارمی به میدان رفت.

برای نیمه دوم امیر قلعه نویی از ترکیب دیگری استفاده کرد و پیام نیازمند، شجاع خلیل زاده، سامان فلاح، احسان حاج صفی، آریا یوسفی، امید ابراهیمی، روزبه چشمی، علی قلی‌زاده، مهدی قایدی(۷۶ مهدی ترابی)، رضا اسدی و کریم انصاری‌فرد را به میدان فرستاد.

در نیمه اول ملی پوشان کشورمان به جز غافلگیری که روی اشتباه سامان قدوس داشتند و دروازه خود را باز شده دیدند، در سایر دقایق تیم برتر بودند و موقعیت‌های زیادی را روی دروازه مهمان آفریقایی ایجاد کردند اما در زدن ضربات آخر کم دقت بودند و البته درخشش دروازه بان حریف اجازه نداد تعداد گل‌های تیم ملی بیشتر شود.

امیر قلعه نویی که تیمش در نیمه اول ترکیبی نزدیک به ترکیب اصلی تیم ملی برای بازی در جام ملت های آسیا را داشت، در نیمه دوم نفرات جدیدی را به میدان فرستاد و همه بازیکنانی که در ۴۵ دقیقه نخست حضور داشتند تغییر داد تا فرصت برای محک زدن همه ملی پوشان داشته باشد. سیدحسین حسینی و رامین رضاییان بازیکنانی بودند که به کار گرفته نشدند.

تیم ملی در نیمه دوم نتوانست نمایش هجومی و پرموقعیت نیمه اول را داشته باشد و هر چند یک بار توسط امید ابراهیمی دروازه حریف را باز کرد اما در موقعیت سازی ملی پوشان کشورمان نمایش قابل قبولی نداشتند و توپ بیشتر در مرکز زمین در گردش بود.

تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری این دیدار دو روز در کیش تمرین خواهد کرد و سپس عازم قطر خواهد شد تا آخرین دیدار تدارکاتی خود را در این کشور برابر اندونزی برگزار شد و آماده جام ملت های آسیا شود