  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۵۹

سخنگوی انصارالله یمن:

آمریکا باید بداند که با زور راه به جایی نخواهد برد

آمریکا باید بداند که با زور راه به جایی نخواهد برد

سخنگوی انصارالله یمن ضمن تاکید بر موضع درست صنعا در حمایت از غزه علیه ددمنشی رژیم صهیونیستی از آمریکا خواست که از ذهنیت زورگویی دست بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد: مواضع یمن بر حق و مسئولانه و در راستای حمایت از غزه است و مقابله با حمله خونین رژیم صهیونیستی و با هدف فشار به آن برای توقف جنگ و محاصره غزه است.

وی افزود: آنچه منطقه و کشورهای حوزه دریای سرخ را تهدید می‌کند، توحش اسرائیل و نظامی ساختن دریا در خدمت رژیم صهیونیستی است.

عبدالسلام گفت: ملت یمن هیچ کشوری که اقدامی علیه آن انجام ندهد را تهدید نمی‌کند و درعین حال نمی‌پذیرد که با زبان تهدید با آن سخن گفته شود.

وی افزود: آمریکا و متحدانش باید از ذهنیت استکبار و زورگویی دست بردارند و بدانند که تلاش برای به کارگیری زور ثمری ندارد.

کد مطلب 5986350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها