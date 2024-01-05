آمریکا باید بداند که با زور راه به جایی نخواهد برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد: مواضع یمن بر حق و مسئولانه و در راستای حمایت از غزه است و مقابله با حمله خونین رژیم صهیونیستی و با هدف فشار به آن برای توقف جنگ و محاصره غزه است.

وی افزود: آنچه منطقه و کشورهای حوزه دریای سرخ را تهدید می‌کند، توحش اسرائیل و نظامی ساختن دریا در خدمت رژیم صهیونیستی است.

عبدالسلام گفت: ملت یمن هیچ کشوری که اقدامی علیه آن انجام ندهد را تهدید نمی‌کند و درعین حال نمی‌پذیرد که با زبان تهدید با آن سخن گفته شود.

وی افزود: آمریکا و متحدانش باید از ذهنیت استکبار و زورگویی دست بردارند و بدانند که تلاش برای به کارگیری زور ثمری ندارد.