تهدید دو وزیر صهیونیست درباره خروج از کابینه جنگی و فروپاشی آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بنی گانتس» و «گادی آیزنکوت» از اعضای کابینه جنگی رژیم صهیونیستی که پس از آغاز جنگ علیه غزه تشکیل شده، بنیامین نتانیاهو را تهدید کردند.

این دو وزیر صهیونیست خطاب به نتانیاهو تاکید کرده اند در صورتی که همچنان به اتخاذ تصمیمات مهم بدون مشورت آنها ادامه دهد، از کابینه جنگی خارج خواهند شد و مقدمات فروپاشی آن را به وجود می آورند.

کانال ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم شامگاه گذشته در این باره گزارش داد که در نشست روز گذشته کابینه جنگی رژیم صهیونیستی، تنش های شدیدی میان این دو وزیر با نتانیاهو پیش آمده است.

بنابراین گزارش، این نشست کابینه جنگی رژیم صهیونیستی پس از پایان مذاکرات قاهره برگزار شده که طی آن هیچ پیشرفتی در موضوع آزادی اسرای اسرائیلی در غزه به وجود نیامد.