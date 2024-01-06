ایران در ساخت تجهیزات آزمایشگاهی به خودکفایی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وحیدرضا زیدی‌فرد در حاشیه بازدید از نمایشگاه ایران ساخت ضمن تقدیر از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به دلیل برگزاری نمایشگاه ایران ساخت گفت: برپایی نمایشگاه ایران ساخت ثابت کرده است که ما در کشور نیز می‌توانیم در زمینه ساخت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم. کشور ایران پیش از این برای تأمین تمام ابعاد تجهیزات آزمایشگاهی وابستگی زیادی به کشورهای دیگر داشت.

وی با اشاره به اینکه معمولاً تجهیزات آزمایشگاهی از یک پیچیدگی خاصی برخوردارند، گفت: یک سری از دستگاه‌ها باید توسط این تجهیزات آزمایش و کالیبره شوند از اینرو این تجهیزات باید برای تأمین نیاز صنعت از دقت و کالیبراسیون بسیار بالایی برخوردار باشند. ایران پیش از این در این زمینه وابستگی خیلی زیادی داشت اما طی سالیان متمادی با رشد این شرکت‌ها و حمایت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان این میزان وابستگی برطرف شده و اکنون به خودکفایی رسیده‌ایم. امروز با اتکا به توان متخصصان داخلی قادر به ساخت تجهیزات آزمایشگاهی هستیم که باعث افتخار ماست.

وی اظهارکرد: طی سالیان گذشته میان وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، توافق‌نامه‌های مختلفی امضا شده است. این توافق‌نامه‌ها طبق کارگروه‌هایی که ذیل آن تشکیل شده‌اند در حال جریان است و امیدواریم همگی آن‌ها به نتیجه برسند.

زیدی‌فرد خاطرنشان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در رویکرد جدید خود اهتمام و توجه ویژه‌ای به مباحث صنعت نفت داشته است. طبق توافق‌نامه‌هایی که این معاونت با وزارت نفت دارد، کارهای جدیدی را آغاز کرده‌ایم و این کارها با جدیت و به صورت مستمر دنبال می‌شوند. معاونت علمی و وزارت نفت درصدد هستند طی مدت زمان پیش‌بینی شده این کارها را به نتیجه و سرانجام برسانند.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری پیرامون نحوه حمایت وزارت نفت از شرکت‌های دانش بنیان حوزه نفت و گاز گفت: رویکرد اصلی وزارت نفت در دولت سیزدهم از زمان تشکیل تاکنون، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بوده است. معرفی این وزارت خانه از سوی معاونت علمی به عنوان دستگاه برتر در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجهیزات ساخت نشان می‌دهد وزارت نفت به خوبی در این حوزه ورود پیدا کرده است.

وی گفت: وزارت نفت اکنون با ابزارهایی که در دست دارد و ابزارهایی که خارج از این سیستم دارد مانند معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان، وزارت اقتصاد و... درصدد حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان است. چنین رویکردی یک بازی دو سر برد است.

زیدی فر افزود: قطعاً برگزاری نمایشگاه ایران ساخت، نقش تأثیرگذاری در برقراری ارتباط میان دانشگاه و بخش صنعت دارد. نمایشگاه ایران ساخت با توجه به تجمیع تمام سازندگان، فرصت خوب و مناسبی فراهم کرده تا مجموعه ما بر مبنای نیاز و تقاضای خودش این تجهیزات را خریداری کند.

وی در پایان گفت: ما نیز در وزارت نفت در نظر داریم به صورت مجازی و فیزیکال دو نمایشگاه دائمی برگزار کنیم. قطعاً زمان برگزاری این نمایشگاه از همه شرکت‌های دانش بنیان حوزه نفت و گاز نیز دعوت به عمل می‌آوریم تا ارتباط چهره به چهره میان صنعت و سازندگان برقرار شود.