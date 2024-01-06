برگزیدگان نهمین جشنواره «نماز و نیایش» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، نهمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین شب گذشته با حضور محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی کشور، مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، امیرعلی عموزاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و دبیر جشنواره، رضا ابوذر مدیر انجمن سینمای جوانان ایران-دفتر قم و دبیر اجرایی جشنواره برگزار شد.

برگزیدگان نهمین جشنواره ملی نماز و نیایش به شرح زیر اعلام شدند:

برگزیدگان بخش عکس:

لوح تقدیر به رضا رادپور برای عکس «مرزبانان» از مشهد

دیپلم افتخار به عنوان عکس سوم به صادق حاتمی برای عکس «راننده» از مشهد

دیپلم افتخار به عنوان عکس دوم به احمد تاجی برای عکس های «نفس‌های مادربزرگ و در انتظار نور» از شهرکرد

تندیس جشنواره و لوح افتخار به عنوان عکس اول به احمدرضا مختاری‌فر برای عکس «دعا» از تربت حیدریه

برگزیدگان بخش فیلمنامه:

لوح تقدیر در بخش فیلمنامه اقتباسی به احسان مرادی برای فیلمنامه «نمازخانه کوچک من» از ساوه

لوح تقدیر به عنوان نفر سوم به مسعود مشعوف برای فیلمنامه «چهلمین امضاء» از قم

دیپلم افتخار به عنوان نفر دوم به عباس روزبهانی برای فیلمنامه «نفیسه» از تهران

تندیس جشنواره و لوح افتخار به عنوان نفر اول به اسماعیل عظیمی برای فیلمنامه «بچه خوان» از قم

برگزیدگان بخش فیلم:

جایزه ویژه هیات داوران، لوح افتخار مشترکا به مهدی امینی و جواد یقموری برای فیلم مستند «در خلوت شب» از قملوح افتخار به علی تصدیقی برای فیلم داستانی «کورسو» از تهران لوح افتخار به میلاد محمدی برای فیلم پویانمایی «پیچ تاریخی» از تهران

بهترین پژوهش در فیلم مستند

تندیس جشنواره و لوح افتخار مشترکاً به مهدی آخوندی و معصومه سادات خادم الحسینی برای فیلم «به رنگ انار» از قم

بهترین فیلمنامه

تندیس جشنواره و لوح افتخار مشترکاً به فاطمه سادات جوادی و عبدالحسین عبدی برای فیلم «سردست» از قم

بهترین فیلم پویانمایی

تندیس جشنواره و لوح افتخار به حسین حبیبی اصل برای فیلم «کاسه برنجی» از اردبیل

بهترین فیلم مستند

تندیس جشنواره و لوح افتخار به مریم صبوری برای فیلم «الله لاما» از اردبیل

بهترین فیلم داستانی

تندیس جشنواره و لوح افتخار مشترکاً به شاهین جلالی برای فیلم «مرد ابری از اردبیل و محمد پایدار برای فیلم «نوشابه مشکی» از تهران

بهترین فیلم جشنواره

تندیس جشنواره و لوح افتخار به زهره صباغیان برای فیلم «اذان صبح به افق یزد» از یزد

پایمردی انجمن سینمای جوانان و وزارت ارشاد در موضوع نماز

در این مراسم، مهدی آذرپندار مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران ضمن عرض تسلیت حادثه تروریستی و تلخ کرمان که منجر به شهادت و مجروح شدن زایران مزار شهید حاج قاسم سلیمانی در روز سالگرد شهادت ایشان شد، گفت: امیدواریم به زودی پاسخ سختی به عوامل این حادثه تروریستی خونین داده شود تا بخشی از این داغ سنگین التیام پیدا کند.

وی در ادامه در مورد با حمایت از جشنواره نماز و نیایش از سوی انجمن سینمای جوانان ایران توضیح داد: انجمن سینمای جوانان به ظاهر در هیچ یک از ماموریت هایی که به آن ابلاغ شده است قرار نبود در هیچ جشنواره ای با موضوع نماز برگزار کند که این جشنواره حالت رفع تکلیف و گزارش کار پیدا کند، اگر این جشنواره برگزار نمی‌شد شاید کسی پیگیر این موضوع هم نمی‌شد. رسیدن این جشنواره با تمام فراز و فرودهایی که داشته به دوره نهم یک اتفاق بسیار مهم است و این رویداد به دلیل پایمردی انجمن سینمای جوانان و وزارت ارشاد در موضوع نماز و برگزاری جشنواره دینی امروز برگزار شده و به اختتامیه رسیده است، در حالی که بسیاری از سازمان های دیگر بودند که به صورت مستقیم چنین مسوولیتی داشتند اما بسیاری از این جشنواره ها در همان ابتدا دیگر ادامه نیافتند.

وی با بیان اینکه باید قدردان جشنواره ای بود که با موضوع خاص دینی از دهه ۸۰ تا کنون توانسته به حیات خود ادامه دهد، افزود: امیدواریم این جشنواره ادامه‌دار باشد و در زمانی که عمر این جشنواره دو رقمی شود این سرمایه ارزشمند بیش از پیش قابل ستایش است.

آذرپندار گفت: این جشنواره‌ها با توجه به وضعیت بد اقتصادی به سختی برگزار می شود و در این راستا از تمامی کسانی که در قم به دنبال برگزاری این جشنواره هستند قدردانی می کنیم و امیدواریم این جشنواره به سینمای دینی ما کمک شایانی داشته باشد.

جشنواره نماز و نیایش مهمترین اتفاق سینمایی کشور است

امیرعلی عموزاده،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و دبیر جشنواره در بخش دیگر از این مراسم گفت: این جشنواره پس از یک توقف طولانی با همکاری انجمن سینمای جوانان به همت دولت در راستای ترویج فرهنگ نماز و نیایش احیا شده است.

وی با تاکید براینکه جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین که اکنون در ایستگاه نهم قرار گرفته یکی از ظرفیت های ویژه قم است که روایت مبانی دینی را با زبان هنر پیش گرفته است، گفت: این جشنواره از سال ۱۳۸۳ در شهر قم طرح ریزی و پایه گذاری شده است و از اولین دوره این جشنواره، هر ۲ سال یک بار برگزار شده است و تاکنون هشت دوره آن برگزار شده و اکنون در ایستگاه نهم هستیم.

دبیر این دوره از جشنواره خاطرنشان کرد: جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین که اکنون در ایستگاه نهم قرار گرفته یکی از ظرفیت های ویژه قم است که روایت مبانی دینی را با زبان هنر پیش گرفته است.

وی در پایان اظهار کرد: این جشنواره یکی از اتفاقات مهم سینمایی شهر قم و سینمای کوتاه ایران است چراکه جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین ضمن اینکه یک جشنواره سینمایی مستقل است، رویدادی معنوی و مناسب با فضای شهر قم نیز است و حضور فیلمسازان در سه رشته عکس، فیلمنامه و فیلم کوتاه از سراسر کشور به واسطه این جشنواره در شهر قم فرصتی مناسب برای هنرمندان قمی به حساب می‌آید.