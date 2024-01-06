مراکز علمی مدیون تربیت فکری و اخلاقی اساتید هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسام رسولی ظهر شنبه در مراسم اختتامیه مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی در اردبیل، اظهار کرد: ارتقای بینش دانشجویان تمرین تحمل نظر مخالف و شهامت بیان اندیشه از جمله توانایی‌هایی است که در مسابقات مناظره برای شرکت‌کنندگان ایجاد و تقویت شده و افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: در مناظرات دانشجویان چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه توسط دانشجویان به عنوان اقشار فرهیخته جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و مسأله‌شناسی و روش‌های حل مسأله برای مسئولان و اقشار مختلف جامعه تبیین می‌شود.

رسولی به روند برگزاری و داوری مسابقه اشاره کرد و گفت: شنیدن همواره سخت‌تر از سخنوری است چرا که شنیدن با تفکر و اندیشه همراه است.

وی از اساتید به عنوان پرورش‌دهنده دانشجویان یاد کرد و افزود: مرکز علمی مدیون تربیت فکری و اخلاقی اساتید هستند چرا که اساتید الگوی دانشجویان هستند.

رسولی با اعلام اینکه جهاد دانشگاهی فرهنگ مناظره را با کمک اساتید و دانشجویان توانسته‌اند در جامعه ترویج دهد، خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال‌های آتی این مسابقات با کیفیت بهتر و با مشارکت و رقابت بیشتر دانشجویان همراه باشد.

در این مراسم معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی از همکاری فرهنگی و علمی جهاد دانشگاهی با دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان یک نهاد علمی و انقلابی تقدیر کرد و با تبریک ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) اضافه کرد: ۶۴ درصد دانشجویان و ۴۰ درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی را بانوان تشکیل می‌دهند که این اتفاق به برکت انقلاب اسلامی ایجاد شده است.

فنی اصل به فعالیت‌های علمی و فرهنگی جهاد دانشگاهی اشاره کرد و ادامه داد: جهاد دانشگاهی معمولاً دنیال برنامه‌های تکراری نیست بلکه به کارهایی وارد می‌شود که در جامعه خلأ احساس شده و این مهمترین ویژگی جهاد دانشگاهی است.

وی به ضرورت برگزاری مناظرات دانشجویی در موضوعات مختلف در جامعه تاکید کرد و گفت: دانشگاه محقق اردبیلی آماده همکاری با سایر دانشگاه‌ها در برگزاری مناظرات دانشجویی با موضوعات سیاسی، اجتماعی، علمی و… است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه داوران مسابقه مناظره دانشجویی نیز به ارائه نظرات و پیشنهادت خود پرداختند و در پایان از ۲ تیم برگزیده و یک تیم اخلاق و داوران مسابقه با اهدای لوح تقدیر و هدیه نقدی تقدیر به عمل آمد.

در مرحله استانی دوازدهمین دوره مسابقه مناظره دانشجویی در استان اردبیل ۲۴ تیم از دانشگاه‌های استان اردبیل شرکت داشتند که ۲ تیم به مرحله کشوری راه یافته است.

همچنین اعضای تیم‌های برگزیده و تیم اخلاق می‌توانند در دوره‌های آموزش کوتاه مدت جهاد دانشگاهی استان اردبیل به صورت رایگان شرکت کنند.