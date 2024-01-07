پیگرد قضایی حامیان تروریسم و هتاکان فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص موضوع «پیگرد قضائی حامیان تروریسم و هتاکان فضای مجازی» گفت: حادثه تروریستی کرمان، بزرگ‌ترین حادثه تروریستی‌ای بود که بعد از انقلاب رخ داد؛ ۱۲ کودک و ۳۳ زن با یک وضعیت بسیار فجیع به شهادت رسیدند. قلب همه جریحه دار شد، مردم ناراحت بودند و این ناراحتی باعث شد که واکنش‌هایی هم از طرف همه مردم ایجاد شود، ولی متأسفانه برخی از افراد آگاهانه و یا ناآگاهانه واکنش‌هایی در فضای مجازی داشته باشند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در بحث حقوق عامه فرمودند که بعضی از افراد امنیت روانی جامعه را بر هم می‌زنند که این یکی از مصادیق حقوق عامه است. تشویش اذهان عمومی یک تعریفی دارد؛ تشویش اذهان عمومی جرمی است که شخص با گفتار، رفتار یا نوشتار به صراحت یا به کنایه سبب آشفتگی ذهنی جامعه را فراهم می‌کند و در نتیجه این رفتار و گفتار، آبرو و یا اعتبار شخص، اشخاص و یا گروه‌هایی مورد خدشه قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: ماده ۶۹۸ و ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و تشویش اذهان عمومی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است.

وی اظهار داشت: متأسفانه برخی از افراد با حضور در فضای مجازی و یا حقیقی، پیام‌ها و یا محتواهایی را منتشر می‌کنند که می‌تواند واجد وصف مجرمانه باشد؛ نه تنها تشویش اذهان عمومی بلکه یکی از این جرایم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می‌تواند باشد، توهین، تهدید، افترا و تبلیغ علیه نظام و… نیز توسط دستگاه قضائی قابل تعقیب است و در صورتیکه محکوم شوند مجازاتی برابر با ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا ۵ تا ۱۰ سال را در پی خواهد داشت.

عبدلیان پور با بیان اینکه قطعاً دادستان می‌تواند در این موضوع به عنوان مدعی العموم وارد شود که وارد شده است، گفت: در این رابطه شاکی خصوصی هم می‌تواند شکایت کند و در این صورت هم، جرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه تصریح کرد: با شکایت شاکی خصوصی یا مدعی العموم، فرآیند رسیدگی به جرم آغاز می‌شود، هر کدام از افراد ممکن است یکی از این جرایم و یا چند تا از این جرایم را مرتکب شده باشند و یا ممکن است فردی همه این جرایم را مرتکب شده باشد که در این صورت اشد مجازات خواهند شد. ممکن است برخی از افراد برای بار چندم مرتکب به این جرایم شده باشند که در این صورت قانون گذار مجازات بیشتری را برای آن‌ها تعیین کرده است.

وی ادامه داد: افرادی که آگاهانه این جرایم را مرتکب می‌شود می‌تواند به تبلیغ علیه نظام محکوم شود.

شخصی که آگاهانه از حادثه تروریستی حمایت می‌کند حامی تروریست تلقی خواهد شد

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا شخصی که آگاهانه از یک حادثه تروریستی حمایت می‌کند و آن را رواج می‌دهد به نوعی حامی تروریسم تلقی خواهد شد، گفت: بله می‌توان این موضوع را عنوان کرد. در خصوص تروریسم و حامیان تروریسم در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و مجازات برای آن تعریف شده است و بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیان می‌کند ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سو قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیر قانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای معصومیت قانونی و یا به مخاطره انداختن جان و آزادی آن‌ها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران و افرادی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران این کارها را انجام می‌دهند و مجازات آن هم در ماده ۲ قانون مبارزه با تروریسم ذکر شده است، در صورتیکه حکم محاربه و افساد فی الارض هم می‌توان در مواردی به آن‌ها بار کرد که در این ماده تعریف شده و در غیر این صورت ۲ تا ۵ سال حبس برای این افراد در نظر گرفته شده است.

وی تصریح داشت: همچنین مجازات‌های مالی هم وجود دارد. این مواردی است برای افراد حامی تروریسم یا تروریست‌هایی که مرتکب جرایم مجرمانه در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.

عبدلیان پور در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت برخورد با تولیدکنندگان محتوای مجرمانه درباره حادثه تروریستی کرمان گفت: از لحظه‌ای که این موضوع طرح شد هم به مرکز کارشناسان و هم مرکز وکلا در کرمان گفته شد که همراهی و همکاری داشته باشند خصوصاً با خانواده عزیزان داغ‌دیده که قطعاً نیاز به وکیل در دادگاه‌ها دارند و حتماً وکلای ما در مرکز کرمان این کار بزرگ را انجام می‌دهند.

وی افزود: پیرو دستور صبح امروز دادستان کل کشور مبنی بر برخورد قاطع با اشخاص غافل یا معاندی که با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم کردند به معاونت حقوقی مرکز دستور داده شده که ورود کند و با احصای این مصادیق مجرمانه در کارگروه‌های تخصصی خود، ضمن اعلام گزارش به دادستان محترم کل کشور و طرح شکایت و پیگیری موضوع، تا حصول نتیجه به فوریت اقدام کند. این کار انجام شده و قطعاً به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه بیان کرد: خدمت همه هنرمندان، اندیشمندان و خواص همراه و عامه انقلاب اسلامی که در محکومیت این حادثه، کنشگری انقلابی در فضای مجازی و رسانه‌ای داشتند، اما متأسفانه توسط برخی افراد معلوم الحال مورد توهین، اهانت و هجمه قرار گرفتند، عرض می‌کنم که ما حامی این عزیزان و در کنار آن‌ها هستیم و اگر نیاز به وکیل یا طرح دعوی و یا به حمایت داشته باشند آن‌ها را کمک و همراهی خواهیم کرد و تا حصول نتیجه هم کنار آن‌ها خواهیم بود تا از این به بعد هیچ فردی به خود این جسارت و جرأت را ندهد که چنین توهین‌ها و جسارت‌هایی داشته باشد.