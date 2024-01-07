آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم دانشجویان پیام نور از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه پیام نور از امروز ۱۷ دی لغایت ۲۷ دی ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام——> عملیات ثبت نام ——>ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.

دانشجویان برای انتخاب واحد باید شهریه ثابت خود را پرداخت کنند تا امکان انتخاب واحد برای آنها فراهم شود.

دانشجویان از ۴ لغایت ۲۵ دی ماه فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست مهمان اقدام کنند.

همچنین دانشجویانی که تمایل به تغییر رشته دارند تا ۲۵ بهمن فرصت دارند که درخواست خود را برای تغییر رشته ارائه دهند.