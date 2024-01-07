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۱۷ دی ۱۴۰۲، ۹:۴۰

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم دانشجویان پیام نور از امروز

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم دانشجویان پیام نور از امروز

انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشجویان دانشگاه پیام نور از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دانشگاه پیام نور از امروز ۱۷ دی لغایت ۲۷ دی ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام——> عملیات ثبت نام ——>ثبت نام اصلی، نسبت به انتخاب واحد مورد نظر خود اقدام کنند.

دانشجویان برای انتخاب واحد باید شهریه ثابت خود را پرداخت کنند تا امکان انتخاب واحد برای آنها فراهم شود.

دانشجویان از ۴ لغایت ۲۵ دی ماه فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست مهمان اقدام کنند.

همچنین دانشجویانی که تمایل به تغییر رشته دارند تا ۲۵ بهمن فرصت دارند که درخواست خود را برای تغییر رشته ارائه دهند.

کد مطلب 5987562
زهرا سیفی

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    نظرات

    • فاطمه خانی IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
      1 0
      پاسخ
      با سلام و درود لطفاً رشته های امور تربیتی رو هم به دانشگاه پیام نور اضافه بفرمایید

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