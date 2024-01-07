به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی حقشناس یکشنبه شب در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه شهرک صنعتی شهید مصطفی خمینی ساری ۲۰ دیماه میزبان خبرنگاران رسانههای گروهی است، اظهار کرد: در راستای برگزاری این جام رسانهای، خبرنگاران از چهار شرکت موفق در این شهرک بازدید میکنند.
وی با اعلام اینکه این رویداد رسانهای ۲۴ ساعته در سه محور جهاد تبیین، جهاد خدمت و جهاد امید اجرا میشود، افزود: استاندار مازندران به همراه فرمانده سپاه کربلا در این رویداد به ارائه عملکرد میپردازند.
رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران از حضور ۵ مدیرکل دستگاههای اجرایی در جام رسانهای امید خبر داد و گفت: خبرنگاران در قالب تیمهای ۲ تا ۵ نفره و یا به صورت انفرادی به تولید محتوا میپردازند و آثار برتر پس از داوری تجلیل خواهند شد.
حقشناس یادآور شد: این رویداد در قالبهای ایدهپردازی، گزارش خبری، تحقیقی، تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، تیتر، پادکست، کلیپ موبایلی، عکس، پوستر و اینفوگرافی برگزار میشود.
وی زمان برگزاری رویداد مذکور را ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه ۲۰ دیماه اعلام کرد و از خبرنگاران خواست جهت ثبتنام و شرکت در این رویداد با شماره تلفن ۰۹۱۱۳۵۲۷۹۱۵ تماس حاصل کنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران خاطرنشان کرد: برگزاری جام رسانهای امید به این معنی نیست که خبرنگاران روحیه مطالبهگری خود را کنار بگذارند و مشکلات جامعه را نبینند، بلکه در مقابل سیاهنماییهای رسانههای معاند، حرکتهای رو به رشد و پیشرفتهای کشور را به صورت واقعی به نمایش بگذارند.
حقشناس در پایان با اشاره به اینکه به برگزیدگان این رویداد رسانهای جوایز نفیسی اهدا خواهد شد، افزود: منتخبان استانی به مرحله کشوری وارد میشوند و مرحله نهایی این جام رسانهای در تهران برگزار خواهد شد.
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