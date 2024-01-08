به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه دوره آموزشی گفتگوی دینی با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حسینیه الزهرا سلام الله علیها برگزار شد.

حجت الاسلام ایمانی پور در این مراسم با اشاره به جنایات صورت گرفته در غزه گفت: تاب‌آوری مسلمانان امروزه باعث شده مراجعه و مطالعه دینی افزایش یابد برای اینکه به این سوال جواب دهند که چه چیزی باعث این میزان تاب‌آوری و تحمل را باعث شده است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اظهار کرد: تنها دین زنده و پویا در حال حاضر دین اسلام است و ما شاهد ادیانی هستیم که نه کارآمد هستند و نه روز آمد، امروز ما شاهد عدم رونق کلیسا در اروپا هستیم و گرایش به بی‌دینی نسبت به گرایش به مسیحیت در غرب بیشتر شده است.

حجت الاسلام ایمانی پور با اشاره به لزوم بین‌المللی شدن حوزه علمیه بیان داشت: یکی از اهداف جدی من از ابتدای مسوولیتم در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اقدام در راستای بین‌المللی کردن حوزه علمیه بوده زیرا که تجربه قبلی من در خارج از کشور در دو مأموریت به عنوان رایزن فرهنگی این خلاء را بسیار به من نشان داده است.

حجت الاسلام ایمانی پور ادامه داد: در حال حاضر جای حوزه علمیه در مراکز علمی غرب خالی است و کرسی‌های شیعه شناسی در دست اغیار می‌باشد که البته در بعضی موارد مقاصد سیاسی دارد.

وی تصریح کرد: دوستان حوزوی باید به حوزه بین‌الملل ورود کنند و لازم است فهم مخاطب را در این مهم مد نظر داشته باشند، و باید برای پرسش‌های واقعی مخاطب جواب‌های مناسبی را ارائه دهند.

در پایان گواهینامه‌های صادر شده در خصوص این دوره آموزشی به شرکت کنندگان اهدا شد.