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۱۸ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

رییس ستاد انتخابات گیلان:

احراز هویت رأی دهندگان انتخابات الکترونیکی انجام می‌شود

احراز هویت رأی دهندگان انتخابات الکترونیکی انجام می‌شود

لاهیجان- رییس ستاد انتخابات گیلان گفت: احراز هویت رای‌دهندگان برای انتخابات پیش رو در تمام حوزه‌های انتخابیه استان گیلان الکترونیکی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلایی در نشست هماهنگی فرمانداران گیلان در لاهیجان با تاکید بر برگزاری هرچه بهتر انتخابات در اسفند ماه اظهار کرد: برای سهولت در برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری بر اساس برنامه ریزی‌ها احراز هویت رأی دهندگان در همه حوزه‌های انتخابیه گیلان الکترونیکی انجام می‌شود.

جلایی برگزارهای نشست‌های مستمر انتخابات را هماهنگی و آمادگی برای برگزاری یک انتخابات مطلوب دانست و افزود: با برگزاری این نشست‌ها باید نقاط ضعف انتخابات ادوار گذشته برای انتخابات پیش رو رفع شود.

وی با اشاره به عرصه حساس و سرنوشت انتخابات گفت: در هر دوره از انتخابات آمادگی و دور اندیشی نیاز است و باید زیر ساخت‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و خوب فراهم شود.

رئیس ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه اگرچه دشمنان با ایجاد ناامیدی در تلاش هستند تا مردم را از حضور در انتخابات دلسرد کنند، گفت: به کوری چشم دشمنان ملت ایران در انتخابات اسفند امسال ضمن نمایش وحدت و انسجام، پرشورتر از همیشه حضور خواهند یافت.

کد مطلب 5988838

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