به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلایی در نشست هماهنگی فرمانداران گیلان در لاهیجان با تاکید بر برگزاری هرچه بهتر انتخابات در اسفند ماه اظهار کرد: برای سهولت در برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری بر اساس برنامه ریزی‌ها احراز هویت رأی دهندگان در همه حوزه‌های انتخابیه گیلان الکترونیکی انجام می‌شود.

جلایی برگزارهای نشست‌های مستمر انتخابات را هماهنگی و آمادگی برای برگزاری یک انتخابات مطلوب دانست و افزود: با برگزاری این نشست‌ها باید نقاط ضعف انتخابات ادوار گذشته برای انتخابات پیش رو رفع شود.

وی با اشاره به عرصه حساس و سرنوشت انتخابات گفت: در هر دوره از انتخابات آمادگی و دور اندیشی نیاز است و باید زیر ساخت‌های لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و خوب فراهم شود.

رئیس ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه اگرچه دشمنان با ایجاد ناامیدی در تلاش هستند تا مردم را از حضور در انتخابات دلسرد کنند، گفت: به کوری چشم دشمنان ملت ایران در انتخابات اسفند امسال ضمن نمایش وحدت و انسجام، پرشورتر از همیشه حضور خواهند یافت.