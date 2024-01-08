به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الکأس قطر، کمیته برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ قطر از راه‌اندازی پلتفرم رسمی برای فروش مجدد بلیت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا خبر داد که از ۲۲ دی ماه آغاز و تا ۲۱ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

هوادارانی که مایل به فروش مجدد بلیت‌های خود هستند می‌توانند به وب سایت tickets.qfa.qa/afc۲۰۲۳ مراجعه کنند، با وارد کردن مشخصات خود وارد شوند و سپس بخش «درخواست‌های من» را انتخاب کنند که شامل بلیط‌های مسابقاتی است که قبلاً خریداری کرده‌اند و بلیط‌هایی را که قبلاً خریداری کرده‌اند را انتخاب کنند. می‌خواهند دوباره برای فروش بگذارند. آنها نمی‌توانند فروش مجدد را لغو کنند.

لازم به ذکر است بلیت‌های خریداری شده یا فروش مجدد از طریق کانال‌های فروش غیرمجاز معتبر نبوده و در هر زمان و بدون اطلاع قبلی قابل کنسل است.

تمامی بلیت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به صورت دیجیتال است و می‌توان آن‌ها را به صورت بلیت الکترونیکی در هر تلفن همراه دانلود و ارائه کرد. کارت «هیا» برای ورود هواداران به ورزشگاه اجباری نیست.

قطر با حضور ۲۴ تیم از بهترین‌های این قاره برای سومین بار در تاریخ خود میزبان مسابقات جام ملت‌های آسیا است. این مسابقات برای اولین بار در تاریخ مسابقات جام ملت‌ها در ورزشگاه‌های جام جهانی برگزار می‌شود که شاهد ۵۱ بازی در ۹ ورزشگاه خواهیم بود.

تمام استادیوم‌های میزبان مسابقات به صندلی‌هایی با دسترسی آسان، از جمله صندلی‌های قابل دسترسی با ویلچر، مجهز هستند، صندلی‌های مخصوص این اطمینان را می‌دهد که طرفداران دارای معلولیت از تجربه‌ای راحت و بدون موانع لذت ببرند. کمیته سازماندهی محلی این مسابقات ۶۰۰۰ داوطلب را برای ارائه پشتیبانی در ۲۰ منطقه برای رویداد آسیایی آتی جذب کرده است.