احتمال یخبندان شبانه در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی مهر، عصر سه شنبه از صدور هشدار زرد هواشناسی مبنی بر فعالیت دو سامانه بارشی توأم با کاهش دما و وقوع باد شدید در استان تهران خبر داد و اظهار کرد: طبق این پیش بینی از فردا چهارشنبه ۲۰ دی ماه تا روز شنبه ۲۳ دی ماه شاهد فعالیت این سامانه‌ها خواهیم بود، لذا از همه شهروندان می‌خواهیم نسبت به هشدار صادر شده از سوی مدیریت بحران توجه ویژه داشته و تمهیدات لازم را جهت پیشگیری از وقوع حوادث و مخاطرات احتمالی بیاندیشند.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با بیان اینکه از سوی سازمان هواشناسی کاهش چهار تا هشت درجه‌ای دمای هوا صادر شده، نسبت به احتمال یخ زدگی لوله و کنتورهای آب نیز هشدار داد و عنوان کرد: انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به این تأسیسات ضروری است.

وی در ادامه بر همکاری و مدیریت مصرف انرژی توسط مردم تاکید کرد و گفت: با انجام راهکارهای ساده ای مثل تنظیم دمای منازل بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد، گرم کردن یک یا چند اتاق و نه تمام خانه، پوشیدن لباس گرم در منزل، بستن درز در و پنجره‌ها برای جلوگیری از هدر رفت گرما، خاموش کردن وسایل گرمایشی اضافی، روشن نگذاشتن بخاری هنگام خروج از خانه می‌توانیم در کاهش مصرف گاز صرفه جویی لازم را داشته باشیم.

یزدی مهر در خصوص تردد در جاده‌های کوهستانی به سبب لغزندگی مسیرها نیز هشدار داد و افزود: با توجه به فعالیت سامانه بارشی برف و باران، احتمال جاری شدن روان آب‌ها نیز وجود دارد و توصیه اکید مدیریت بحران به مردم عدم اتراق و فاصله گرفتن از رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین عدم صعود به ارتفاعات است.

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران از ابلاغ هشدار به همه عوامل ستادی و اجرایی و عضو ستاد مدیریت بحران خبر داد و گفت: تا اطلاع ثانوی مدیریت بحران در حال آماده باش کامل خواهد بود.

وی به پیش بینی هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع باد شدید در نواحی غربی، جنوبی و ارتفاعات استان اشاره و بر ضرورت استحکام سازی سازه‌های موقت و عدم تردد و توقف در کنار درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی تاکید و درباره احتمال سقوط سنگ در ارتفاعات هشدار داد.

یزدی مهر عنوان کرد: از همه رانندگان و مسافران می‌خواهیم در صورت ضرورت به حضور در جاده‌های کوهستانی از میزان سوخت خودرو و همراه داشتن تجهیزات زمستانی مطمئن باشند.