پلمب ۸ مرکز پزشکی و غیر پزشکی متخلف و مداخله گر در امور درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر کمالی گفت: به منظور صیانت از سلامت مردم و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان ،طی بازدیدهای مستمر و همکاری نظام پزشکی استان، اماکن و اداره تعزیرات و حکم دادستانی ،۷ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات زیبایی و لیزر،یک مورد تبدیل مطب عمومی به موسسه درمانی بدون اخذ مجوز مربوطه،۲ مطب متخلف و فاقد مجوز شناسایی،پلمپ و پرونده آنها به مراجع ذی صلاح ارجاع شد.

کمالی افزود: توصیه می شود شهروندان گرامی از مراکز دارای مجوزهای قانونی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و از مراجعه به افراد یا مراکز فاقد مجوز خودداری کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

پلمپ ۲ مرکز غیر مجاز زیبایی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین از پلمپ ۲ مرکز غیر مجاز ارایه خدمات زیبایی در هرمزگان خبر داد.

کمالی اظهار کرد: با تلاش و پیگیری نا محسوس کارشناسان اداره نظارت بر درمان این معاونت ۲ مرکز غیر مجاز در خصوص ارائه خدمات پوست و زیبایی بدلیل دخالت افراد فاقد صلاحیت علمی در امور درمان شناسایی شدند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: این مراکز غیرمجاز پس از طی مراحل قانونی با دستور مقام قضائی و با حضور نماینده اداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان هرمزگان و کارشناسان معاونت درمان و نظام پزشکی، پلمپ و مباشرین این مرکز به مراجع قضایی معرفی شدند.