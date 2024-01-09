فلسطین، عربستان را متوقف کرد / زنگ خطر برای ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عربستان و فلسطین در دیداری دوستانه با هدف آمادگی در جام ملت‌های آسیا شامگاه سه شنبه به مصاف هم رفتند. این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

سالم الدوساری بازیکن سرشناس عربستان در این مسابقه در دقیقه ۷ با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

عربستان در دیدار تدارکاتی قبلی خود برابر لبنان با نتیجه یک بر صفر شکست خورده بود و دیدار تدارکاتی بعدی این تیم هم با هنگ کنگ دیگر رقیب ایران در مرحله گروه خواهد بود.

مسابقات جام ملت‌های آسیا از ۲۲ دی تا ۲۱ بهمن با حضور ۲۴ تیم به میزبانی قطر برگزار خواهد شد و فلسطینی نخستین حریف ایران در این مسابقات است.

برنامه دیدارهای ایران به شرح زیر است:

* ایران - فلسطین (۲۴ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

* ایران - هنگ کنگ (۲۹ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه خلیفه)

* ایران - امارات (۳ بهمن - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)