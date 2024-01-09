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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۳۹

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

فلسطین، عربستان را متوقف کرد / زنگ خطر برای ایران

فلسطین، عربستان را متوقف کرد / زنگ خطر برای ایران

نخستین حریف ایران در جام ملت‌های آسیا در یک دیدار تدارکاتی موفق شد عربستان را متوقف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال عربستان و فلسطین در دیداری دوستانه با هدف آمادگی در جام ملت‌های آسیا شامگاه سه شنبه به مصاف هم رفتند. این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

سالم الدوساری بازیکن سرشناس عربستان در این مسابقه در دقیقه ۷ با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد.

عربستان در دیدار تدارکاتی قبلی خود برابر لبنان با نتیجه یک بر صفر شکست خورده بود و دیدار تدارکاتی بعدی این تیم هم با هنگ کنگ دیگر رقیب ایران در مرحله گروه خواهد بود.

مسابقات جام ملت‌های آسیا از ۲۲ دی تا ۲۱ بهمن با حضور ۲۴ تیم به میزبانی قطر برگزار خواهد شد و فلسطینی نخستین حریف ایران در این مسابقات است.

برنامه دیدارهای ایران به شرح زیر است:

* ایران - فلسطین (۲۴ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

* ایران - هنگ کنگ (۲۹ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه خلیفه)

* ایران - امارات (۳ بهمن - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

کد مطلب 5990330

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    نظرات

    • رهگذر US ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      16 3
      پاسخ
      فلسطین تیم قلدری داره تو بازیهای دوستانه و رسمی که با ایران داشته کاملا مشهوده اما از لحاظ تکنیکی ضعف دارن و در مجموع باید حواسمان جمع باشه هیچ تیمی رو دست کم نگیریم اگر هدف قهرمانی باشه
    • IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      23 4
      پاسخ
      امیدوارم تیم ملی بدون توجه به وضعیت فلسطین این تیم رو ببره...
    • IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      14 3
      پاسخ
      هیچ تیمی دیگر ضعیف نیست و نباید اورا دست کم گرفت ۳۴۸
    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      14 17
      پاسخ
      ژاپن قهرمان میشه صددرهزار.
      • IR ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
        10 1
        یعنی ۱۰ درصد ؟
      • مقصود رسول پور IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
        0 0
        ژاپن قهرمان میشه
    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      8 43
      پاسخ
      تیم ایران در مقابل فلسطین باید از نفرات ذخیره استفاده کند تا قوت قلبی برای بازیکنان فلسطین باشه وهم تعادل برقرار شود
      • سالار IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
        14 0
        فوتبال ۱۱نفره و یک ورزش است ..هیچ ربطی به اوضاع سیاسی و اقتصادی و نظامی کشورها ندارد.
      • کاپتان GB ۲۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
        0 0
        یعنی چی؟! فوتبال به سیاست کاری نداره!؟ یعنی تبانی کنیم حالت خوبه! ورزش می کنیم قوت قلب بدهیم
    • حمید IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      4 74
      پاسخ
      چین یا کره قهرمان میشن
      • یاردان IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
        0 0
        تو دروغ میگی آنگولا اوله
    • اکبر IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
      7 43
      پاسخ
      سلام لطفا بهانه تراشی نکنید تیم ایران باضعیف ترین تیم‌ها افتاده واگرنبرد واقعا باید آدم ازخجالت ،!!!!؟@

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