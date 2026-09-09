جوانمردی در راه پنجمین طلای جهان؛ رکورددار پارالمپیک دوباره روی خط آتش

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی جهان پاراتیراندازی ۲۰۲۶ از ۱۹ تا ۲۴ شهریورماه به میزبانی شهر چانگوون کره جنوبی برگزار میشود و ساره جوانمردی، پرافتخارترین تیرانداز پارالمپیکی ایران، یکی از چهرههای شاخص حاضر در این رقابتها خواهد بود.
در این دوره از مسابقات ۵۹۵ ورزشکار از ۵۳ کشور جهان حضور دارند و تیم ملی پاراتیراندازی ایران نیز با هدف کسب مدال در این آوردگاه جهانی شرکت کرده است.
بازگشت پرافتخارترین تیرانداز زن ایران
ساره جوانمردی که از چهرههای نامدار ورزش پارالمپیک ایران به شمار میرود، در این دوره از مسابقات پس از طی یک دوره آمادهسازی، بار دیگر در میادین بینالمللی حاضر شده است.
این تیرانداز ۳۸ ساله شیرازی با کسب چهار مدال طلای پارالمپیک و یک برنز در چهار دوره حضور خود، رکورددار بیشترین مدال طلای تاریخ ورزش پارالمپیک ایران است.
جوانمردی در بازیهای پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ موفق به کسب دو مدال طلا شد، در توکیو ۲۰۲۰ یک طلا و یک برنز به دست آورد و در پاریس ۲۰۲۴ نیز یک مدال طلای دیگر به کارنامه خود افزود.
او همچنین نخستین بانوی ایرانی است که موفق به کسب مدال طلای پارالمپیک شده است.
صدرنشین جهان در تپانچه بادی
نماینده استان فارس در حال حاضر در صدر رنکینگ جهانی تپانچه بادی ۱۰ متر زنان در کلاس P2 قرار دارد و رکورد جهانی مرحله مقدماتی این ماده را نیز با امتیاز ۵۸۰ در اختیار دارد.
جوانمردی همچنین رکورد جهانی مرحله مقدماتی تپانچه خفیف ۵۰ متر در کلاس P4 را با امتیاز ۵۵۶ به نام خود ثبت کرده است.
این ورزشکار شیرازی در مسابقات قهرمانی جهان چانگوون در دو ماده P2، تپانچه بادی ۱۰ متر زنان، و P4، تپانچه خفیف ۵۰ متر مختلط، به مصاف رقبای خود خواهد رفت.
نخستین تمرین ملیپوشان در کره جنوبی
کاروان پاراتیراندازی ایران روز شنبه ۱۴ شهریورماه راهی کره جنوبی شد و ملیپوشان پس از حضور در چانگوون، تمرینات غیررسمی خود را آغاز کردند.
تیراندازان ایران امروز تمرینات خود را در دو بخش ۱۰ و ۵۰ متر زیر نظر کادر فنی دنبال کردند تا برای آغاز رسمی رقابتهای قهرمانی جهان آماده شوند.
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