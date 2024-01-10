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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۹:۰۷

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی:

طرح اجرایی به نام مالچ پاشی در دریاچه ارومیه نداریم

طرح اجرایی به نام مالچ پاشی در دریاچه ارومیه نداریم

تبریز- مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: طرح اجرایی به نام مالچ پاشی حوضه دریاچه ارومیه نداریم و در این خصوص نیز هیچ اعتباری تاکنون نداشته‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس داوودی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ظاهراً یک طرح تحقیقاتی در سطح ۴۰۰ متر مربع بوده که بدون مجوز در یکی از شهرستان‌های آذربایجان شرقی انجام شده است.

داودی افزود: مالچ پاشی در ۴۰۰ متر مربع در شهرستان یاد شده از سوی یک شرکت دانش بنیان به عنوان یک طرح تحقیقاتی مطرح شده که در خصوص جلوگیری از گرد و غبار به طور عمومی پیگیری می‌شود اما هیچ گونه مجوز یا مصوبه‌ای در این خصوص صادر نشده است.

وی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی طی سنوات قبل طرح‌هایی در خصوص تثبیت خاک دریاچه ارومیه و جلوگیری از گرد و غبار انجام داده است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط ۳۸۰۰ هکتار بوته کاری و نهال کاری، ۴۱ کیلومتر بادشکن غیر زنده نیز در حوضه دریاچه ارومیه و در بخش آذربایجان شرقی تاکنون انجام شده است تا نسبت به تثبیت خاک این حوضه کمک کند.

کد مطلب 5990441

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    نظرات

    • حسین IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام خواهشا اسمشو عوض کنید از این به بعد بگید نمکزار ارومیه

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