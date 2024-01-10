به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد که پایان دادن به حضور ائتلاف بین المللی از تنش های بیشتر و درهم تنیدگی مسائل امنیتی داخلی و منطقه ای جلوگیری می کند.

وی افزود: ما از برقراری روابط دوجانبه و همکاری امنیتی با کشورهای ائتلاف بین المللی از جمله آمریکا در زمینه آموزش و مشورت به نیروهای عراقی و نیز خرید سلاح، استقبال می کنیم.

نخست وزیر عراق از تلاش خود برای خروج سریع نیروهای آمریکایی از عراق سخن گفت و افزود: نیاز واقعی به سازماندهی مجدد روابط با ائتلاف بین المللی وجود دارد.

وی در ادامه گفت: تحرکات ارتش آمریکا در عراق به بی ثباتی منجر می شود.

نخست وزیر عراق بیان کرد: عراق می تواند علیه تروریسم از خود دفاع کند. عراق باید حاکمیت کامل بر اراضی و آسمان خود داشته باشد.