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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۶

جدیدترین موضع‌گیری السودانی درباره حضور نظامیان آمریکایی در عراق

جدیدترین موضع‌گیری السودانی درباره حضور نظامیان آمریکایی در عراق

نخست وزیر عراق به موضع‌گیری درباره نظامیان آمریکایی در این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد که پایان دادن به حضور ائتلاف بین المللی از تنش های بیشتر و درهم تنیدگی مسائل امنیتی داخلی و منطقه ای جلوگیری می کند.

وی افزود: ما از برقراری روابط دوجانبه و همکاری امنیتی با کشورهای ائتلاف بین المللی از جمله آمریکا در زمینه آموزش و مشورت به نیروهای عراقی و نیز خرید سلاح، استقبال می کنیم.

نخست وزیر عراق از تلاش خود برای خروج سریع نیروهای آمریکایی از عراق سخن گفت و افزود: نیاز واقعی به سازماندهی مجدد روابط با ائتلاف بین المللی وجود دارد.

وی در ادامه گفت: تحرکات ارتش آمریکا در عراق به بی ثباتی منجر می شود.

نخست وزیر عراق بیان کرد: عراق می تواند علیه تروریسم از خود دفاع کند. عراق باید حاکمیت کامل بر اراضی و آسمان خود داشته باشد.

کد مطلب 5991033

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