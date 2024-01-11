هشدار نسبت به لینک های اینترنت رایگان/ هدف کلاهبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید مهدی عمران فر افزود: بسته اینترنت رایگان دولت صرفاً از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فعال می‌شود.

وی ابراز داشت: شهروندان توجه داشته باشند هرگونه پیام دریافتی در این زمینه از شماره‌های شخصی و یا شبکه‌های اجتماعی قطعاً از سوی مجرمین ارسال شده است.

عمران فر گفت: این اقدامات با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب‌های بانکی است؛ لذا موکداً به این پیام‌ها توجه نکرده و از باز کردن هرگونه لینک و یا نصب برنامه‌های اندرویدی با این عنوان که در شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شود، خودداری کنند.

وی افزود: پیامک ارسالی از سوی وزارت ارتباطات با سرشماره CRA.IR و با آدرس my.gov.ir «پنجره ملی دولت» است که کاربران باید به این آدرس‌ها توجه لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان از شهروندان خواست هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

عمران فر گفت: مردم در هر ساعت از شبانه روز در صورت مواجه با کلاهبرداری اینترنتی و یا برداشت‌های غیر مجاز از حساب‌های بانکی خود، موضوع را به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.