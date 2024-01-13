به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، انجمن تهیهکنندگان آمریکا در سال ۲۰۲۴ با شگفتی دو فیلم بینالمللی «آناتومی یک سقوط» ژوستین تریه و «منطقه مورد علاقه» جاناتان گلیزر را برای اولین بار نامزد کسب جایزه این انجمن کرد.
«داستان آمریکایی»، «باربی»، «جاماندگان»، «قاتلان ماه کامل»، «مایسترو»، «اوپنهایمر»، «زندگیهای گذشته» و «بیچارگان» دیگر فیلمهای نامزد این جایزه هستند.
در حالی که رایگیری برای نامزدها اسکار در حال انجام است، این ترکیب تکلیف بسیاری از فیلمها را تقریبا روشن میکند.
تهیه کننده مستقل A۲۴ تنها استودیویی است که با ۲ فیلم «زندگیهای گذشته» و «منطقه مورد علاقه» در این فهرست جای گرفته است.
زمانی که آکادمی در سال ۲۰۰۹ فهرست نامزدهای بهترین فیلم خود را از ۵ فیلم به ۱۰ فیلم افزایش داد، انجمن تهیهکنندگان هم از آن تبعیت کرد. از آن زمان، این انجمن به طور میانگین ۸ نامزد از ۱۰ نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم را در فهرست خود داشته است.
برخی از فیلمهای قابل توجه که وارد این فهرست نشدهاند موزیکال «رنگ بنفش»، کمدی سیاه «می دسامبر» و درام ورزشی «ایر» است.
در بخش انیمیشن هم پرفروشترین فیلمهای استودیوها مورد توجه قرار گرفتند و «مرد عنکبوتی: در دنیای عنکبوتی»، «پسر و مرغماهیخوار»، «المنتال»، «فیلم برادران سوپر ماریو» و «لاکپشتهای نینجا جهشیافته نوجوان» نامزد شدند. نتفلیکس با ۲ فیلم «نیمونا» که برنده آنی شد و «فرار مرغی: طلوع ناگت» از این رقابت باز ماند.
در بخش تلویزیون، نتفلیکس با سریالهای موفقی مانند «همه نوری که نمیتوانیم ببینیم»، «تاج» و «بیف» پیشتاز شد، در حالی که مکس با «آخرین بازماندگان ما»، «جانشینی» و «حقیقت» قدرتمند ظاهر شد.
نامزدهای فیلم مستند پیش از این اعلام شده بودند که دربرگیرنده «سمفونی آمریکایی»، «فراتر از آرمانشهر»، «مادر همه دروغها»، «۲۰ روز در ماریوپل» «ناپدید شدن شِرهیت»، «خواهری سونای دود» و «مربع شدن دایره (داستان هیپگنوزیس)» میشود.
برندگان ۲۵ فوریه(۶ اسفند) در سی و پنجمین دوره جوایز سالانه انجمن تهیهکنندگان معرفی میشوند.
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