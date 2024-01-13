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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

پدر گردشگری ایران:

چهارمحال و بختیاری بهشت ایران است

چهارمحال و بختیاری بهشت ایران است

شهرکرد-پدر گردشگری ایران گفت: چهارمحال و بختیاری خاک حاصلخیزی دارد و به نوعی بهشت ایران محسوب می‌شود، مردم این استان باید بدانند که در چه جای پر ظرفیتی زندگی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طالع ماسوله صبح شنبه در دوره آموزشی بازاریابی و توسعه گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری به میزبانی اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: بیش از ۳۰ هزار هکتار از منابع طبیعی و جنگل‌های این استان تخریب شده و بیش از ۲ هزار پرونده در این خصوص در مراجع قضائی باز است.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری خاک حاصلخیزی دارید و به نوعی بهشت ایران است، مردم این استان باید بدانند که در چه جای پر از ظرفیتی زندگی می‌کنند.

پدر گردشگری ایران ادامه داد: گردشگری قصه پُر غصه‌ای است و به نام گردشگری کارهایی انجام می‌دهند که هیچ گونه استانداردی را رعایت نمی‌کند.

طالع ماسوله عنوان کرد: دنیای پیشرفته امروز در فکر رفت و آمد مدیران و چگونگی این تغییرات نیست بلکه در فکر این است که چگونه تصمیمات گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سه بخش امنیت، دفاع و علم توسعه پیدا کردیم و در دیگر عرصه‌ها رشد یافتیم.

پدر علم گردشگری اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری ۲۲ برابر کشور سنگاپور است ولی این کشور جز کشورهای توسعه یافته بزرگ دنیا است که بیش از ۲۰ میلیون توریست خارجی وارد آن می‌شود.

طالع ماسوله بیان کرد: توسعه یافتنی نیست، بلکه ساختنی است، توسعه با دست‌ها و فکرها باید ساخته شود.

وی تاکید کرد: از ۱۷ اقلیم مختلف ۱۴ اقلیم در ایران وجود دارد این یعنی ایران به لحاظ منابع همه چیز دارد.

پدر علم گردشگری ایران تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری به لحاظ وسعت ۱۰ برابر کشور سنگاپور است اما تنها ۱۰ میلیون گردشگر وارد آن شده است.

طالع ماسوله افزود: در ایران مردم را شریک آسیب‌های توسعه نکردیم و این یک آسیب کشور برای است.

وی ادامه داد: قرن ۲۱ قرن پایان فرصت‌ها نیست بلکه قرن آغاز فرصت‌ها است.

کد مطلب 5992899

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    نظرات

    • سید محمد IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      2 0
      پاسخ
      من یه گردشگری میخام توی چهار محال بزنم لطف کمکم کنید ممنون
      • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
        0 0
        فوق العاده است
    • محمد AE ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      1 0
      پاسخ
      مناسب برای گردشگری وصنعت چوب
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      2 0
      پاسخ
      به شرطی که مثل اصفهان صنعتی نشود
    • آیدا IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      3 0
      پاسخ
      چهارمحال بختیاری عالی من خودمم در این جا زندگی میکنم من بختیاری یا همان لر هستم

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