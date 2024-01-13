قطع کامل خطوط ارتباطی در نوار غزه برای دومین روز پیاپی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قطع کامل شبکههای ارتباطی و خطوط اینترنت در نوار غزه برای دومین روز پیاپی در این باریکه به دلیل حملههای گسترده رژیم صهیونیستی ادامه دارد.
رسانههای فلسطینی گزارش دادند که بیش از ۸۰ درصد از زیرساختهای بخش ارتباطات در نوار غزه به دلیل بمباران جنگندههای رژیم صهیونیستی تخریب و نابود شده است.
بر اساس این گزارشها، با وجود آن که نیروهای فعال در سازمانهای ارتباطی نوار غزه پیش از این از طریق نهادهای بین المللی هماهنگیهای لازم برای تعمیر شبکههای ارتباطی را به عمل آورده بودند اما بارها توسط اشغالگران صهیونیست هدف قرار گرفته اند.
این هفتمین بار از آغاز عملیات طوفان الاقصی است که شبکههای ارتباطی به صورت کامل در نوار غزه قطع میشود. قطع راههای ارتباطی باعث میشود عملیات نجات بازماندگان حملههای رژیم صهیونیستی با شکست رو به رو شود.
از سوی دیگر شبکه المیادین از تداوم حملههای هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی علیه شرق دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه خبر داد.
خبرنگار این شبکه تاکید کرد: سردی هوا و کاهش درجه دما باعث شده مشکلات زیادی برای آوارگان فلسطینی در سایه نبود امکانات و کمکهای بشردوستانه به وجود آید.
وی در ادامه افزود: با این وجود شاهد بازگشت بخشی از آوارگان فلسطینی به خانههای خود در بیت حانون و دیگر منطقههای ویران شده هستیم. این در حالی است که حملههای اخیر رژیم صهیونیستی علیه محله الدرج در شهر غزه دهها شهید و زخمی برجای گذاشته است.
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