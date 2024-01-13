به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور، با تاکید بر اینکه یکی از مباحثی که باید به صورت جدی در ابهر مورد توجه قرار گیرد، توضیح عادلانه آب است، گفت: زنجان یکی از استان‌های بحرانی در حوزه آب است اما با این وجود در تخصیص آب و راه‌اندازی صنایعی که به آب زیادی نیاز دارند، مدیریت لازم انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه توزیع آب در شهرستان ابهر مدیریت نمی‌شود، افزود: بحث آب و توزیع آن نیازمند مدیریت جدی است، به طوری که برخی از افراد مانند کشاورزان در این حوزه با مشکل مواجه‌اند ولی برخی از صنایع آب فراوانی مصرف می‌کند و گاهی حتی نظارتی بر صنایع آب‌بر نیز وجود ندارد.

امام جمعه ابهر همچنین گریزی به مسئله فاضلاب شهرستان ابهر زد و اظهار کرد: این فاضلاب متأسفانه در گذشته به صورت ناقص افتتاح شده و به همین علت اعتبار آن قطع شده هر چند بعدها با یک شرکت رایزنی شده تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کند اما هنوز پروژه به پایان نرسیده است.

مرادپور بر ضرورت تسریع در روند اجرای فاضلاب ابهر تاکید کرد و یادآور شد: باید این پروژه تسریع پیدا کند، زیرا هم از لحاظ بهداشتی برای شهرستان حائز اهمیت است و هم از پساب آن می‌توان برای صنایع استفاده کرد.

وی با اشاره به دور دوم سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان و تخصیص اعتبار به جاده ابهر - قیدار، تصریح کرد: در این حوزه نباید تنها به گفتار درمانی اقدام شود، بلکه باید کارهای عملیاتی برای حل مشکل این جاده صورت گیرد.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه در بحث مسکن به‌ویژه در حوزه تخصیص زمین برای احداث مسکن ملی مشکلات زیادی داریم، خاطرنشان کرد: باید از گروه‌های جهادی که می‌توانند مساکن ارزان قیمت، اسلامی و مولد بسازند، حمایت شود.