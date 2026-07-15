به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نجمالدین طبسی ظهر چهارشنبه در مجلس بزرگداشت شهادت مظلومانه قائد عظیمالشأن حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای که به همت آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، با تبیین جایگاه علمای دین در عصر غیبت، اظهار کرد: شهید آیتالله العظمی خامنهای از روشنترین مصادیق عالمان ربانی در دوران معاصر بود که عمر خود را در مسیر صیانت از اسلام، انقلاب اسلامی و مکتب اهلبیت(ع) سپری کرد.
وی با استناد به روایتی منقول از تفسیر امام حسن عسکری(ع) افزود: در عصر غیبت اگر عالمانی واجد شرایط و برخوردار از ویژگیهای الهی در جامعه حضور نداشته باشند که مردم را به سوی خداوند و امام عصر(عج) هدایت کنند و با همه توان از دین و شریعت پاسداری کنند، جامعه اسلامی در برابر هجمههای اعتقادی و فکری آسیبپذیر خواهد شد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: رسالت عالم دینی تنها دعوت مردم به مسیر هدایت نیست بلکه دفاع از باورهای دینی و پاسداری از اعتقادات جامعه اسلامی نیز از مهمترین وظایف او به شمار میرود و چنین شخصیتی باید همانند سکاندار کشتی، جامعه را از گرداب فتنهها و انحرافات عبور دهد.
وی با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام تصریح کرد: دشمنان با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، فضای مجازی و شبکههای تبلیغاتی، اعتقادات مردم را هدف قرار دادهاند و در چنین شرایطی عالمان ربانی وظیفه دارند با حضور فعال در میدان، از مبانی دینی و اعتقادی جامعه دفاع کنند.
رهبر شهید انقلاب همه ویژگیهای عالم ربانی را در خود جمع کرده بود
طبسی با بیان اینکه مراجع عظام تقلید در طول تاریخ خدمات ارزشمندی به اسلام و تشیع ارائه کردهاند، گفت: به باور من شهید آیتالله العظمی خامنهای یکی از برجستهترین مصادیق روایت مربوط به علمای ربانی در روزگار ما بود و تمامی ویژگیهای یک عالم الهی را در وجود خود داشت.
وی افزود: این شخصیت بزرگوار تمام عمر خویش را صرف دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و معارف اهلبیت(ع) کرد و در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اعتقادی و سیاسی نقشآفرینی مؤثری داشت.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نقش راهبردی رهبر شهید انقلاب در تقویت توان دفاعی کشور اظهار کرد: اگر هدایتها، آیندهنگریها و تأکیدهای مستمر ایشان بر ارتقای قدرت دفاعی جمهوری اسلامی وجود نداشت، مشخص نبود امروز کشور در چه شرایطی قرار میگرفت.
وی ادامه داد: دوراندیشی و تدبیر رهبر شهید انقلاب موجب شد جمهوری اسلامی در مسیر اقتدار و بازدارندگی حرکت کند و دشمنان هرگز نتوانند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند.
رهبر شهید نسبت به صیانت از اعتقادات اسلامی حساسیت ویژهای داشت
طبسی با اشاره به ویژگیهای علمی و اعتقادی شهید آیتالله العظمی خامنهای گفت: ایشان نسبت به هرگونه تلاش برای تضعیف مبانی اعتقادی و خدشهدار کردن مذهب حساسیت ویژهای داشتند و همواره از آثار علمی و پژوهشهایی که در دفاع از معارف اهلبیت(ع) تدوین میشد، حمایت میکردند.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب آثار علمی را با دقت مطالعه میکردند و در حوزههای مختلف تاریخی، اعتقادی و فقهی اشراف و تسلط کمنظیری داشتند و گفتوگوهای ایشان با پژوهشگران نیز گویای عمق مطالعات و اهتمام جدی به مباحث علمی بود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حفظ و گسترش فرهنگ قرآن و معارف اهلبیت(ع) را از دیگر خدمات ماندگار این شخصیت برشمرد و اظهار کرد: توسعه نهضت حفظ قرآن کریم، توجه ویژه به نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و احیای فرهنگ اهلبیت(ع) از برکات مدیریت و هدایت این سید بزرگوار بود که آثار آن امروز در داخل و خارج از کشور مشهود است.
وی تأکید کرد: خدمات علمی، فرهنگی، اعتقادی و راهبردی شهید آیتالله العظمی خامنهای برای اسلام، انقلاب اسلامی و جهان تشیع ماندگار خواهد ماند و حوزههای علمیه و ملت ایران همواره قدردان مجاهدتهای این شخصیت بزرگ خواهند بود.
قم- عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رهبر شهید را از برجستهترین مصادیق عالمان الهی و مدافعان مکتب اهلبیت(ع) دانست و تأکید کرد: تدابیر راهبردی ایشان، نقش تعیینکنندهای در اقتدار ایران داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نجمالدین طبسی ظهر چهارشنبه در مجلس بزرگداشت شهادت مظلومانه قائد عظیمالشأن حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای که به همت آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در مسجد مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، با تبیین جایگاه علمای دین در عصر غیبت، اظهار کرد: شهید آیتالله العظمی خامنهای از روشنترین مصادیق عالمان ربانی در دوران معاصر بود که عمر خود را در مسیر صیانت از اسلام، انقلاب اسلامی و مکتب اهلبیت(ع) سپری کرد.
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