معافیت سربازی ۱۲۰ فرزند مددجوی کردستانی

امید عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از خدمات این نهاد به مددجویان کمک به معافیت سربازی افرادی است که براساس بخش نامه مشمول آن می‌شوند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری با همکاری معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان کردستان ۱۲۰ نفر از فرزندان مددجویان از امتیاز معافیت سربازی بهره‌مند شدند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان کردستان گفت: از این تعداد مددجو ۶۸ نفر به دلیل فوت سرپرست، ۳۵ نفر به دلیل تنها فرزند ذکور دارای ۳ خواهر و ۱۷ نفر به دلیل طلاق از خدمت مقدس سربازی معاف شدند.

عسکری افزود: این معافیت با استناد بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۴ قانون وظیفه عمومی در خصوص بهره‌مندی فرزندان مددجویان تحت حمایت از امتیاز معافیت کفالت اجرا شده است.

وی بیان کرد: مددجویانی که مشمول این خدمت می‌شوند ابتدا درخواست خود را در سامانه سها ثبت کرده و با مراجعه به مددکار تشکیل پرونده می‌دهند.

معاون حمایت و سلامت اداره‌کل کمیته امداد استان کردستان اضافه کرد: کمیته امداد پس از ارسال و پیگیری پرونده از طریق نظام وظیفه در نهایت فرد مشمول را به دفاتر پلیس +۱۰ برای ثبت نهایی درخواست ارجاع می‌دهد.