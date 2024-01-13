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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان کردستان خبر داد؛

معافیت سربازی ۱۲۰ فرزند مددجوی کردستانی

معافیت سربازی ۱۲۰ فرزند مددجوی کردستانی

سنندج_معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان کردستان از معافیت ۱۲۰ فرزند مددجوی تحت حمایت این نهاد در ۹ماهه امسال خبر داد.

امید عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از خدمات این نهاد به مددجویان کمک به معافیت سربازی افرادی است که براساس بخش نامه مشمول آن می‌شوند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری با همکاری معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان کردستان ۱۲۰ نفر از فرزندان مددجویان از امتیاز معافیت سربازی بهره‌مند شدند.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد استان کردستان گفت: از این تعداد مددجو ۶۸ نفر به دلیل فوت سرپرست، ۳۵ نفر به دلیل تنها فرزند ذکور دارای ۳ خواهر و ۱۷ نفر به دلیل طلاق از خدمت مقدس سربازی معاف شدند.

عسکری افزود: این معافیت با استناد بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۴ قانون وظیفه عمومی در خصوص بهره‌مندی فرزندان مددجویان تحت حمایت از امتیاز معافیت کفالت اجرا شده است.

وی بیان کرد: مددجویانی که مشمول این خدمت می‌شوند ابتدا درخواست خود را در سامانه سها ثبت کرده و با مراجعه به مددکار تشکیل پرونده می‌دهند.

معاون حمایت و سلامت اداره‌کل کمیته امداد استان کردستان اضافه کرد: کمیته امداد پس از ارسال و پیگیری پرونده از طریق نظام وظیفه در نهایت فرد مشمول را به دفاتر پلیس +۱۰ برای ثبت نهایی درخواست ارجاع می‌دهد.

کد مطلب 5993079

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    نظرات

    • ایوب خواجه IR ۰۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      2 1
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      باسلام 63سالمه ایثارگرجبهه هستم و تحت پوشش کمیته امداد نیز هستم بیمار بدون درآمد و مستاجر آیا فرزندم سربازه میتونم ازمعافیش یا کفالت استفاده کنم
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      8 0
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      مسئولین عزیز اگر واقعا علاقمند به ایران و جوانان کشور عزیزمان هستید نباید با روح و روان اینها بازی کنید و فرزندان ما را در بهترین دوران زندگی جوانی که باید شاد و پر انرژی باشند تبدیل به محکومین محروم از همه امکانات کنید . مدت خدمت باید یک ساله شود و سن بالای ۳۰ سال معاف شوند. دختران را هم سربازی ببر
      • یادگار IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
        0 1
        ایول داداش بهترین حرفی بود که شنیده بودم 👍
      • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
        0 0
        عزیز دختر چرا دختر باید به سربازی بره بجای یاد گرفتن خانه داری و همسرداری هس که این حرف و میزنین

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