به گزارش خبرنگار مهر، شیوا قاسمیپور ظهر شنبه در دیدار با سرپرست ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان کردستان اظهار کرد: باید با تلاش و همراهی همه مجموعهها با توجه به ظرفیتهای شهرستانها در حوزه اشتغالزایی به سمت مهارتمحور کردن مشاغل حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز آمار افراد تحصیلکرده دانشگاهی بیکار در جامعه بالاست که ایجاد اشتغال برای این افراد با توجه به سطح توقعات آنها و متناسب با مدارک دانشگاهی دشوارتر از سایرین است.
نماینده مردم شریف شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر تحصیلکردههای دانشگاهی ما همزمان با تحصیل، مهارت هم کسب میکردند قطعاً امروز با این حجم از جوانان تحصیلکرده بیکار مواجه نبودیم.
وی با بیان اینکه آموزش فنی و حرفهای در حوزه توسعه مهارتهای حرفهای نقش مهمی دارد، گفت: در بودجه ۱۴۰۲ و در تبصره ماده ۱۸ نگاهی ویژه به حوزه مهارتآموزی شده است.
قاسمیپور افزود: مرکز آموزش فنی و حرفهای مریوان ظرفیت تبدیل به یک مرکز بینالمللی دارد و این مهم میتواند ظرفیت بسیار خوبی برای حضور مربیان حرفهای و توانمند استان در اقلیم کردستان عراق باشد.
وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی جوان و پای کار بهترین ظرفیت در شهرستان مریوان است، لذا باید با برنامهریزی مناسب از ظرفیتهای موجود به ویژه در حوزه گردشگری و غیره برای اشتغالزایی برای این جوانان اقدام کرد.
نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز دیگر وقت آزمون و خطا نیست و جامعه نیاز به تحول و کار جهادی دارد، گفت: همه دستگاهها و متولیان امر باید با همراهی و هماهنگی مناسب در راستای رفع مشکلات سد راه اشتغال گام بردارند و با این کار ضمن کاهش نرخ بیکاری زمینه رونق اقتصادی را در این شهرستان مرزی فراهم سازند.
وی تصریح کرد: انتقال آموزشهای فنی و حرفهای به روستاها با دیدگاه هر روستا یک حرفه، باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا برندسازیهای لازم انجام شود.
قاسمیپور افزود: ارائه آموزشهای فنی و حرفهای به خانوادههای نیازمند و زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی میتواند نقش بسزایی در توانمندسازی این خانوادهها ایفا کند و زمینه ارتقای شرایط زندگی آنها را به نحو شایسته فراهم سازد.
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