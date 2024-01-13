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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی:

مرکز آموزش فنی‌ و حرفه‌ای مریوان مرکز آموزش بین‌المللی شود

مرکز آموزش فنی‌ و حرفه‌ای مریوان مرکز آموزش بین‌المللی شود

سنندج_ نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مریوان ظرفیت تبدیل به یک مرکز بین‌المللی دارد ومی‌تواند موجب حضور مربیان حرفه‌ای در اقلیم کردستان عراق باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیوا قاسمی‌پور ظهر شنبه در دیدار با سرپرست اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان اظهار کرد: باید با تلاش و همراهی همه مجموعه‌ها با توجه به ظرفیت‌های شهرستان‌ها در حوزه اشتغال‌زایی به سمت مهارت‌محور کردن مشاغل حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز آمار افراد تحصیلکرده دانشگاهی بیکار در جامعه بالاست که ایجاد اشتغال برای این افراد با توجه به سطح توقعات آنها و متناسب با مدارک دانشگاهی دشوارتر از سایرین است.

نماینده مردم شریف شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر تحصیلکرده‌های دانشگاهی ما همزمان با تحصیل، مهارت هم کسب می‌کردند قطعاً امروز با این حجم از جوانان تحصیلکرده بیکار مواجه نبودیم.

وی با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه‌ای در حوزه توسعه مهارت‌های حرفه‌ای نقش مهمی دارد، گفت: در بودجه ۱۴۰۲ و در تبصره ماده ۱۸ نگاهی ویژه به حوزه مهارت‌آموزی شده است.

قاسمی‌پور افزود: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مریوان ظرفیت تبدیل به یک مرکز بین‌المللی دارد و این مهم می‌تواند ظرفیت بسیار خوبی برای حضور مربیان حرفه‌ای و توانمند استان در اقلیم کردستان عراق باشد.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی جوان و پای کار بهترین ظرفیت در شهرستان مریوان است، لذا باید با برنامه‌ریزی مناسب از ظرفیت‌های موجود به ویژه در حوزه گردشگری و غیره برای اشتغالزایی برای این جوانان اقدام کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز دیگر وقت آزمون و خطا نیست و جامعه نیاز به تحول و کار جهادی دارد، گفت: همه دستگاه‌ها و متولیان امر باید با همراهی و هماهنگی مناسب در راستای رفع مشکلات سد راه اشتغال گام بردارند و با این کار ضمن کاهش نرخ بیکاری زمینه رونق اقتصادی را در این شهرستان مرزی فراهم سازند.

وی تصریح کرد: انتقال آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به روستاها با دیدگاه هر روستا یک حرفه، باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا برندسازی‌های لازم انجام شود.

قاسمی‌پور افزود: ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به خانواده‌های نیازمند و زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی می‌تواند نقش بسزایی در توانمندسازی این خانواده‌ها ایفا کند و زمینه ارتقای شرایط زندگی آنها را به نحو شایسته فراهم سازد.

کد مطلب 5993096

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