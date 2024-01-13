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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۰:۱۹

مسوول روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان:

مدارس دیواندره غیرحضوری شد

مدارس دیواندره غیرحضوری شد

دیواندره_ مسوول روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان گفت: مدارس شهرستان دیواندره به دلیل بارش برف یکشنبه ۲۴ دی‌ماه غیرحضور برگزار می‌شود.

میثم منتشلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به اطلاع دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان و اولیای گرامی می‌رساند، با توجه به کولاک برف، برودت هوا و مسدود شدن تمامی معابر فردا یکشنبه ۲۴ دیماه تمامی مدارس ابتدایی شهر و روستاهای دیواندره در نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: کلاس‌های آموزشی دانش‌آموزان در بستر شبکه شاد انجام خواهد شد.

منتشلو یادآور شد: غیرحضوری شدت مدارس ابتدایی شهر و روستاهای دیواندره با پیشنهاد مدیر آموزش و پرورش و موافقت فرماندار شهرستان دیواندره انجام گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین مراکز پیش دبستانی در این تاریخ روز تعطیل است.

کد مطلب 5993639

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