مدارس دیواندره غیرحضوری شد

میثم منتشلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به اطلاع دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان و اولیای گرامی می‌رساند، با توجه به کولاک برف، برودت هوا و مسدود شدن تمامی معابر فردا یکشنبه ۲۴ دیماه تمامی مدارس ابتدایی شهر و روستاهای دیواندره در نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: کلاس‌های آموزشی دانش‌آموزان در بستر شبکه شاد انجام خواهد شد.

منتشلو یادآور شد: غیرحضوری شدت مدارس ابتدایی شهر و روستاهای دیواندره با پیشنهاد مدیر آموزش و پرورش و موافقت فرماندار شهرستان دیواندره انجام گرفت.

وی تصریح کرد: همچنین مراکز پیش دبستانی در این تاریخ روز تعطیل است.