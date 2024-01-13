مدارس دیواندره غیرحضوری شد

میثم منتشلو در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به اطلاع دانشآموزان عزیز، فرهنگیان و اولیای گرامی میرساند، با توجه به کولاک برف، برودت هوا و مسدود شدن تمامی معابر فردا یکشنبه ۲۴ دیماه تمامی مدارس ابتدایی شهر و روستاهای دیواندره در نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری برگزار میشود.
وی بیان کرد: کلاسهای آموزشی دانشآموزان در بستر شبکه شاد انجام خواهد شد.
منتشلو یادآور شد: غیرحضوری شدت مدارس ابتدایی شهر و روستاهای دیواندره با پیشنهاد مدیر آموزش و پرورش و موافقت فرماندار شهرستان دیواندره انجام گرفت.
وی تصریح کرد: همچنین مراکز پیش دبستانی در این تاریخ روز تعطیل است.
نظر شما