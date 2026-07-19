محیط زیست با واحدهای آلاینده تولید آسفالت در شهرقدس برخورد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، پیش از ظهر یکشنبه از برخورد با دو واحد آلاینده تولید آسفالت در شهرقدس خبر داد.

وی که رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس است، اظهار کرد: در پی پایش کارشناسان محیط زیست از محدوده معادن شن و ماسه و با هماهنگی‌های انجام‌شده، بخش سنگ‌شکن دو واحد تولید آسفالت مهروموم شد.

مدیریان افزود: این اقدام پس از احراز رعایت نکردن ضوابط و مقررات زیست‌محیطی و انتشار گردوخاک از سوی این واحدها و با اخذ حکم قضایی انجام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس با اشاره به تشدید پایش واحدهای آلاینده، تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی و افزایش احتمال انتشار آلاینده‌ها، نظارت بر واحدهای شن و ماسه، تولید آسفالت و بتن آماده در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه آلودگی از سوی واحدهای صنعتی، ضمن صدور اخطاریه، شکایت قضایی نیز مطابق قوانین و مقررات ثبت و اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.