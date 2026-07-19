به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی پیشکسوتان لرستان در مسابقات قهرمانی کشور یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز کسب کرد.
در نتایج انفرادی و در گروه آ مسابقات، وحید یوسفوند در وزن ۱۰۰ کیلوگرم مدال طلای رقابتها را برای لرستان به ارمغان آورد.
حجت یگانه هاشمی دیگر پیشکسوت کشتی لرستان در گروه ای و در وزن ۸۸ کیلوگرم به مدال نقره دست پیدا کرد.
در گروههای ب، س و ای نیز به ترتیب حسین شجاعی در ۷۸ کیلوگرم، بهزاد عبد الوند در ۱۰۰ کیلوگرم و ایوب حسینی در ۷۰ کیلوگرم لرستان را صاحب سه مدال برنز کردند.
بهاینترتیب و در ردهبندی تیمی پیشکسوتان لرستان با ۱۴۴ امتیاز در مکان هفتم مسابقات قرار گرفت.
تیم های مازندران، تهران و توابع تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.
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