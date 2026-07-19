به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج کاظمی‌جو صبح یکشنبه در جلسه مدیریت محله‌محور اظهار کرد: گزارش‌های ارائه شده بیشتر بر اقدامات عمرانی متمرکز است، در حالی که بخش فرهنگی و اجتماعی از ارکان اصلی این طرح محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت برخی مساجد شهرستان افزود: تعدد دستگاه‌های متولی امور مساجد و نبود هماهنگی باعث شده بسیاری از مساجد تعطیل باشند و حتی در برخی از آنها نماز جماعت برگزار نشود.

فرماندار کهگیلویه حضور میدانی مسئولان در محلات را مهم‌ترین راه شناخت مشکلات مردم دانست و گفت: مستندسازی اقدامات باید تقویت شود تا نتایج واقعی اجرای طرح قابل ارزیابی باشد.

وی با انتقاد از شیوه مدیریت کانون‌های فرهنگی تصریح کرد: اعتبارات در اختیار ادارات قرار می‌گیرد اما اعضای کانون‌ها نقش چندانی در اجرای برنامه‌ها ندارند، در حالی که واگذاری امور به مردم می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.

کاظمی‌جو گسست نسلی در مساجد را از دیگر چالش‌ها عنوان کرد و افزود: باید زمینه تعامل بیشتر نسل جوان و پیشکسوتان فراهم شود.

وی همچنین گزارشی از برگزاری جلسات محله‌محور در شهرها و روستاهای شهرستان ارائه کرد و گفت: جلسات هماهنگی هر هفته صبح سه‌شنبه با حضور بخشداران و شهرداران برگزار می‌شود.