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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

پیشرفت ۸۷ درصدی پروژه قرنطینه باغ پرندگان

پیشرفت ۸۷ درصدی پروژه قرنطینه باغ پرندگان

شهردار منطقه ۴ تهران، از پیشرفت ۸۷ درصدی پروژه تخصصی قرنطینه باغ پرندگان خبر داد و گفت: این مرکز تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با وجود تمامی شرایط و چالش‌ها، طبق برنامه در حال انجام است و اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ترافیکی منطقه بدون وقفه ادامه دارد.

وی با اشاره به مشخصات این پروژه افزود: قرنطینه تخصصی باغ پرندگان در محله قاسم‌آباد با عرصه ۸۲۲ مترمربع و زیربنای ۹۸۷ مترمربع در سه طبقه و با اسکلت بتنی در حال احداث است. این مرکز برای ایزولاسیون، مراقبت و درمان پرندگان و با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های احتمالی طراحی شده است.

شهردار منطقه ۴ گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، امکان پایش دقیق‌تر سلامت پرندگان، کاهش خطر انتقال بیماری‌های مشترک میان پرندگان و انسان و ارتقای استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی فراهم خواهد شد.

موسوی تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های عمرانی و فنی منطقه برای تکمیل این پروژه تا پایان سال جاری بسیج شده است.

کد مطلب 6892315

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