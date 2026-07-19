پیشرفت ۸۷ درصدی پروژه قرنطینه باغ پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با وجود تمامی شرایط و چالش‌ها، طبق برنامه در حال انجام است و اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ترافیکی منطقه بدون وقفه ادامه دارد.

وی با اشاره به مشخصات این پروژه افزود: قرنطینه تخصصی باغ پرندگان در محله قاسم‌آباد با عرصه ۸۲۲ مترمربع و زیربنای ۹۸۷ مترمربع در سه طبقه و با اسکلت بتنی در حال احداث است. این مرکز برای ایزولاسیون، مراقبت و درمان پرندگان و با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌های احتمالی طراحی شده است.

شهردار منطقه ۴ گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، امکان پایش دقیق‌تر سلامت پرندگان، کاهش خطر انتقال بیماری‌های مشترک میان پرندگان و انسان و ارتقای استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی فراهم خواهد شد.

موسوی تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های عمرانی و فنی منطقه برای تکمیل این پروژه تا پایان سال جاری بسیج شده است.