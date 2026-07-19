«رعنا» سکویی برای توانمندسازی ۲ هزار تیم نوآور و ۳۰ میلیارد منفعت جمعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانشبنیان برکت، محمدامیر معبودی، دبیر سکوی نوآوری اجتماعی رعنا گفت: سکوی نوآوری اجتماعی رعنا با هدف بهینهسازی فرآیند محرومیتزدایی و حل مسائل کلیدی مناطق کمبرخوردار از طریق پیوند فناوری، نوآوری، توان اجرایی نهادهای مردمنهاد و حمایت نهادهای مالی شکل گرفته است و اکنون به عنوان بستری برای شناسایی، ارزیابی و اجرای راهکارهای نوآورانه در حوزههای مختلف فعالیت میکند.
از حل بحران آب تا شکلگیری یک سکوی نوآوری اجتماعی
وی با اشاره به نخستین دوره این رویداد اظهار کرد: نخستین دوره رعنا با تمرکز بر دو حوزه آب و انرژی و با هدف شناسایی تیمهای خلاق و نوآور برای حل مسائل مناطق کمبرخوردار برگزار شد.
وی افزود: در این دوره بیش از ۳۰۰ تیم نوآور شناسایی شدند که پس از سه مرحله غربالگری و داوری، ۹ تیم به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت یک تیم به عنوان برگزیده انتخاب شد.
معبودی ادامه داد: با حمایت موسسه دانشبنیان برکت، این تیم موفق به ساخت و بومیسازی دستگاه تصفیه آب هوتک شد؛ سامانهای که در روستای جانمحمد شهرستان دشتیاری استان سیستان و بلوچستان نصب شد و توانست مشکل دیرینه دسترسی مردم این منطقه به آب آشامیدنی سالم را بهصورت پایدار برطرف کند.
تبدیل رعنا از یک رویداد به سکوی حل مسئله
دبیر سکوی نوآوری اجتماعی رعنا با بیان اینکه تجربه دوره نخست مسیر جدیدی را پیش روی این مجموعه قرار داد، گفت: در دوره دوم و با توجه به گستردگی چالشهای حوزه سلامت، رعنا از یک رویداد مقطعی به سکوی نوآوری اجتماعی برای حل مسائل مناطق محروم کشور تبدیل شد.
وی توضیح داد: در این دوره چهار ضلع اصلی شامل تیمهای فناور و نوآور، نهادهای مردمنهاد به عنوان مجریان، موسسه دانشبنیان برکت به عنوان حامی و مسئلههای اولویتدار در کنار یکدیگر قرار گرفتند و پنج میز تخصصی حل مسئله در حوزه سلامت و سوءتغذیه تشکیل شد.
به گفته معبودی، در این دوره هزار و ۹۲۶ تیم شناسایی شدند که پس از غربالگری، ۲۲۰ تیم به مرحله ارزیابی رسیدند و در نهایت ۶ تیم منتخب برای ارائه راهکارهای تخصصی در پنج مسئله اصلی انتخاب شدند.
وی خاطرنشان کرد: موسسه دانشبنیان برکت با اجرای الگوی «خرید خدمت» و اختصاص پنج میلیارد تومان به تیمهای منتخب، زمینه خلق بیش از ۳۰ میلیارد تومان نفع جمعی را فراهم کرد؛ مدلی که علاوه بر افزایش اثربخشی، از هزینههای موازی و سنگین در حوزه درمان و تغذیه جلوگیری کرد.
تمرکز دوره سوم بر آموزش و توانمندسازی
معبودی با اشاره به سومین دوره فعالیت سکوی رعنا اظهار کرد: این دوره با محوریت آموزش و توانمندسازی در حال برگزاری است و تاکنون ۲۰۵ تیم تخصصی در حوزههایی مانند آموزش بومی، مهارتافزایی و الگوهای نوآورانه شناسایی و وارد فرآیند ارزیابی شدهاند.
وی افزود: هدف این دوره، شناسایی و پرورش ظرفیتهای انسانی و نخبگان مناطق کمبرخوردار و ارائه راهکارهای نوآورانه برای توسعه آموزش و توانمندسازی در این مناطق است.
ارزیابی طرحها با یک مدل ۱۰۰ امتیازی
دبیر سکوی نوآوری اجتماعی رعنا یکی از مهمترین دستاوردهای این سکو را طراحی مدل جامع ارزیابی طرحها دانست و گفت: تمامی طرحها بر اساس سقف۱۰۰ امتیازی و در قالب پنج رکن اصلی شامل ابزار شتابدهی، مسئله، فناوری، توسعه و منابع حمایتی ارزیابی میشوند.
وی درباره ابزار شتابدهی اظهارکرد: در ماموریت رعنا، اولویت و ارجحیت داوری با طرحهایی است که محصول یا خدمت مشخصی دارند و میتوان با «خرید خدمت محدود» موجب جلب اعتماد گروههای جهادی و نهادها را فراهم کرد. طرحهایی که در مرحله ایده بوده و نیازمند سرمایهگذاری سنگین و زمانبر هستند، امتیاز کمتری میگیرند.
به گفته وی، رکن مسئله که بالاترین وزن را دارد نیز شاخصهای مانند انطباق بر اولویتها، تمرکز بر دهکهای پایین و پایداری را میسنجد.
وی یادآورشد: در رکن فناوری نیز میزان دانش انباشته، خلاقیت و تکنولوژی و همچنین طرحهایی که همزمان نوآوری و تکنولوژیک هستند (دارای ثبت اختراع یا جوایز علمی) میسنجد.
معبودی خاطرنشان کرد: شاخص توسعه نیز پتانسیل تکثیر طرح در نظام حکمرانی کشور را بررسی میکند؛ این شاخص میزان توجه دولت (رویکرد ساختاری و بودجهای) و توجه نهادها و گروهها (وجود سرفصل مشخص در نهادهای حمایتی یا گروههای جهادی شاخص در آن زمینه) را ارزیابی میکند.
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