به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک چانسون» رییس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که در ماه «مه» هیاتی از روسای کمیته‌های مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر خواهند کرد.

وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به منظور تأکید بر تعهد مستمر کنگره به امنیت و دموکراسی از روسای کمیته‌های مربوطه مجلس نمایندگان می‌خواهم که پس از تحلیف «ویلیام لای چینگ‌ته» در ماه مه، در قالب یک هیات به تایپه (تایوان) سفر کنند.

اعلام سفر این هیات آمریکایی به تایوان پس از آن صورت می‌گیرد که ساعاتی پیش جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن از استقلال و جدایی تایوان (از چین) دفاع نمی‌کنند.

دیروز شنبه «لای چینگ ته» (Lai Ching-te) نامزد مدعی استقلال طلبی از چین به عنوان سرزمین اصلی، از حزب حاکم دموکراتیک مترقی تایوان، پیروزی خود را در انتخاب ریاست دولت این جزیره اعلام کرد. «لای چینگ ته» پس از اعلام پیروزی خود در انتخابات ریاست این جزیره در سخنانی وعده داد که «از تایوان در برابر تهدیدها و ارعاب مداوم چین محافظت کند!»

وی در ادامه گفت که قصد دارد وضعیت موجود در تنگه تایوان را حفظ کند. رییس جدید جزیره تایوان ادعا کرد که مایل است در گفتگو و همکاری با چین برای ایجاد یک محیط صلح آمیز و مرفه مشارکت کند، اما تنها در صورتی که «برابری و کرامت» وجود داشته باشد، تمایل به این رایزنی دارد! این سیاستمدار سپس وعده داد که توسعه صنعت نیمه هادی تایوان را ارتقا دهد.

برخی از رسانه‌ های چینی و تایوانی در نخستین گزارش‌ ها از شمارش آرای انتخابات امروز در جزیره تایوان از پیروزی «لای چینگ ته» نامزد حزب حاکم با کسب بیش از ٤٠ درصد آرا خبر می دهند. این رسانه ها اعلام کردند که «لای چینگ ته» در آغاز رای‌ گیری از رقبای خود پیش افتاد و این فاصله را تا پایان حفظ کرد. خبرها از کسب بیش از ۱۹ میلیون رای از سوی وی حکایت دارد.

از سوی دیگر، «هو یو آی» (Hou Yu-ih) نامزد اصلی حزب اپوزیسیون تایوان (کومینتانگ؛ Kuomintang)، شکست خود را در انتخاب ریاست این جزیره پذیرفت. «هو یو آی» خطاب به رای دهندگان گفت: من همه را ناامید کردم، من اینجا هستم تا عمیقا تاسف خود را ابراز کنم. مرا ببخشید.

هم‌زمان با برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی در تایوان، «ژانگ شیائوگانگ» سخنگوی ارتش چین اعلام کرد که پکن هرگونه اعلام رسمی استقلال این جزیره را «درهم می‌کوبد» و تاکید کرد که هیچ چیزی از جمله ارسال تسلیحات آمریکایی نمی‌ تواند اتحاد مجدد تایوان و چین را متوقف کند.

سخنگوی ارتش چین همچنین افزود که پکن تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اعلام استقلال تایوان را به کار خواهد گرفت.

وی در این‌ باره گفت: ارتش آزادی‌ بخش خلق چین همیشه در حالت آماده‌ باش قرار دارد و تمام اقدامات لازم را برای سرکوب قاطعانه هر شکلی از توطئه‌ های جدایی‌طلبانه «استقلال تایوان» و دفاع قاطعانه از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی انجام خواهد داد.