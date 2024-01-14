حجت الاسلام سید مهدی خضری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری به انتخابات اظهار کرد: از نظر مقام معظم رهبری به عنوان امام جامعه انتخابات نماد عزم و اراده ملی است.

وی با بیان اینکه از آنجا که امروز جنگ ما با جبهه شیاطین جنگ عزم‌ها وارده‌ها است، افزود: حضور کمرنگ در انتخابات موجب افزایش عزم و اراده دشمن می‌شود.

امام جمعه موقت قزوین ادامه داد: از نگاه حکیم فرزانه انقلاب انتخابات پرشور کشور را در برابر حوادث بیمه می‌کند و بر همین اساس با انتخابات بی رونق آماج حوادث قرار می‌گیریم.

وی بیان کرد: حضور مردم ایران در صحنه انتخابات، و شرکت این مردم در این انتخابات عظیم و تعیین کننده و مهم، استکبار جهانی و عمال و بوق‌ها و تبلیغاتچی‌هایشان را تا سر حد جنون عصبانی خواهد کرد.

حجت الاسلام خضری تاکید کرد: انتخابات با مشارکت پایین موجبات خرسندی و شادی دشمن را فراهم می‌کند و همواره باید مراقب باشیم اعمال و رفتار ما موجب شادی دشمنان نشود.

وی با بیان اینکه مبنای مقام معظم رهبری در مردم سالاری مبنای فقهی است، عنوان کرد: در نظریه فقهی امامین انقلاب مردم پایه و اساس اقامه دین هستند و بدون مردم دین اقامه نخواهد شد.

امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه بدون مردم دین هست ولی قدرت پیدا نمی‌کند، تاکید کرد: بدون مردم دین هست ولی فراگیر نمی‌شود.

وی در پایان یادآور شد: بدون حضور مردم دین هست ولی برای مستکبرین خطری نخواهد داشت و این میزان اهمیت دین به مردم در واقع معنای مردم سالاری دینی است.