حجت الاسلام سید مهدی خضری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگاه مقام معظم رهبری به انتخابات اظهار کرد: از نظر مقام معظم رهبری به عنوان امام جامعه انتخابات نماد عزم و اراده ملی است.
وی با بیان اینکه از آنجا که امروز جنگ ما با جبهه شیاطین جنگ عزمها واردهها است، افزود: حضور کمرنگ در انتخابات موجب افزایش عزم و اراده دشمن میشود.
امام جمعه موقت قزوین ادامه داد: از نگاه حکیم فرزانه انقلاب انتخابات پرشور کشور را در برابر حوادث بیمه میکند و بر همین اساس با انتخابات بی رونق آماج حوادث قرار میگیریم.
وی بیان کرد: حضور مردم ایران در صحنه انتخابات، و شرکت این مردم در این انتخابات عظیم و تعیین کننده و مهم، استکبار جهانی و عمال و بوقها و تبلیغاتچیهایشان را تا سر حد جنون عصبانی خواهد کرد.
حجت الاسلام خضری تاکید کرد: انتخابات با مشارکت پایین موجبات خرسندی و شادی دشمن را فراهم میکند و همواره باید مراقب باشیم اعمال و رفتار ما موجب شادی دشمنان نشود.
وی با بیان اینکه مبنای مقام معظم رهبری در مردم سالاری مبنای فقهی است، عنوان کرد: در نظریه فقهی امامین انقلاب مردم پایه و اساس اقامه دین هستند و بدون مردم دین اقامه نخواهد شد.
امام جمعه موقت قزوین با بیان اینکه بدون مردم دین هست ولی قدرت پیدا نمیکند، تاکید کرد: بدون مردم دین هست ولی فراگیر نمیشود.
وی در پایان یادآور شد: بدون حضور مردم دین هست ولی برای مستکبرین خطری نخواهد داشت و این میزان اهمیت دین به مردم در واقع معنای مردم سالاری دینی است.
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