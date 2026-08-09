‌رفع تصرف ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی در شهرستان نیکشهر

عبدالله بامری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای صیانت از انفال و حقوق بیت‌المال، ۱۴۶ هکتار از اراضی ملی در بخش آهوران، چانف و حدفاصل روستای گوانک شهرستان نیکشهر رفع تصرف شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان افزود: این عملیات با دستور دادستان محترم شهرستان و همکاری مؤثر بخشداری، شهرداری و عوامل انتظامی چانف صورت گرفت. این اداره ضمن تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی، بر برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تعرض به عرصه‌های ملی تأکید کرد.

وی ابراز داشت: اراضی ملی به‌عنوان بخشی از سرمایه‌های ملی، متعلق به عموم مردم و امانتی برای نسل‌های آینده است. از تمامی هم استانی های عزیز تقاضا داریم با مشارکت و همراهی در حفاظت از این عرصه‌ها، در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا تعرض، مراتب را سریعاً به شماره ۱۵۰۴ (امداد جنگل و مرتع) گزارش دهند.