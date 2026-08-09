انتصاب مشاوررسانه ای دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد فردی به عنوان مشاور رسانه ای دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل منصوب شد.

بعد از اتمام دوره پنج ساله حضور فرشاد فردی در مسئولیت روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، حضرت آیت الله سید حسن عاملی طی حکمی جدید وی را به عنوان مشاور رسانه ای دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به سوابق ارزنده رسانه ای حضرتعالی و تجربیات ارزشمند مطبوعاتی به مدت سه سال به عنوان مشاور رسانه ای دفتر منصوب می گردید. دقت مضاعف در امانت داری خبری و حفظ شان و آبروی افراد و تمرکز روی مصالح کلان از جنابعالی مرجو است. همیشه موفق و سربلند باشید