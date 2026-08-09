۵۰۰۰ مترمربع از عرصه های بهشهر سوخت

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی در منطقه کوهیخیل از بخش مرکزی شهرستان بهشهر ظهر روز ۱۸ مردادماه آغاز شد و با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی و مشارکت مردم محلی، پس از چند ساعت تلاش در ساعت ۱۷:۳۰ همان روز مهار و خاموش شد.

وی با بیان اینکه وسعت این حریق حدود ۵ هزار مترمربع برآورد شده است، افزود: عملیات اطفای آتش با هماهنگی فرمانداری شهرستان بهشهر، دبیرخانه مدیریت بحران شهرستان، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، آتش‌نشانان شهرداری بهشهر و نیروهای مردمی انجام گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران ضمن قدردانی از همکاری تمامی عوامل حاضر در عملیات، بر ضرورت افزایش آمادگی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی برای مقابله با حوادث طبیعی، به‌ویژه آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی تأکید کرد.

محمدی همچنین با اشاره به اهمیت انتشار اخبار دقیق در زمان وقوع حوادث، از شهروندان خواست اطلاعات مربوط به وضعیت مناطق مختلف را تنها از رسانه‌های رسمی و منابع معتبر پیگیری کنند و از بازنشر اخبار تأییدنشده و شایعات در فضای مجازی پرهیز داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع، علاوه بر جلوگیری از ایجاد نگرانی عمومی، به مدیریت بهتر بحران و حفظ آرامش جامعه کمک می‌کند.