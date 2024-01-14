به گزارش خبرنگار مهر، دکتر میثم معزی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: از هفته قبل تاکنون حدود ۲۰ نفر در پی مسمومیت با الکل به ویژه با متانول که الکل بسیار خطرناک و کشنده‌ای است به بیمارستان‌های خوزستان مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد موارد مسمومیت، آمار بالایی است، افزود: بیشتر این افراد جوان هستند و ۲ نفر جان خود را از دست دادند و دیگر افراد دچار عوارضی مانند نارسایی کلیه، تاری دید و نابینایی شده‌اند.

معزی با بیان اینکه از مجموع این بیماران، تعدادی در حال درمان هستند و تعداد دیگری نیز ترخیص شده‌اند، ادامه داد: معمولاً این الکل‌ها دست‌ساز و تقلبی هستند و عوارض بسیار خطرناکی مانند ایست قلبی تنفسی، نابینایی و نارسایی کلیه بر جای می‌گذارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد: اگر غلظت الکل بالا و مسمومیت شدید باشد و زمان طولانی از مصرف آن بگذرد، بدون شک عوارض جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد؛ بنابراین در صورت مصرف این مشروبات الکلی باید بلافاصله و فوری به مراکز درمانی مراجعه شود.

معزی با اشاره به آماده‌باش بیمارستان رازی اهواز برای پذیرش و درمان این بیماران گفت: تاکنون ۱۳ مورد از موارد اخیر مسمومیت با الکل در استان خوزستان، مربوط به ایذه بوده است.