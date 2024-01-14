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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۲۲

مسمومیت‌های الکلی در خوزستان افزایش یافت

مسمومیت‌های الکلی در خوزستان افزایش یافت

اهواز - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مسمومیت ۲۰ نفر در خوزستان به دلیل مصرف مشروبات الکلی در روزهای اخیر در استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر میثم معزی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: از هفته قبل تاکنون حدود ۲۰ نفر در پی مسمومیت با الکل به ویژه با متانول که الکل بسیار خطرناک و کشنده‌ای است به بیمارستان‌های خوزستان مراجعه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد موارد مسمومیت، آمار بالایی است، افزود: بیشتر این افراد جوان هستند و ۲ نفر جان خود را از دست دادند و دیگر افراد دچار عوارضی مانند نارسایی کلیه، تاری دید و نابینایی شده‌اند.

معزی با بیان اینکه از مجموع این بیماران، تعدادی در حال درمان هستند و تعداد دیگری نیز ترخیص شده‌اند، ادامه داد: معمولاً این الکل‌ها دست‌ساز و تقلبی هستند و عوارض بسیار خطرناکی مانند ایست قلبی تنفسی، نابینایی و نارسایی کلیه بر جای می‌گذارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد: اگر غلظت الکل بالا و مسمومیت شدید باشد و زمان طولانی از مصرف آن بگذرد، بدون شک عوارض جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد؛ بنابراین در صورت مصرف این مشروبات الکلی باید بلافاصله و فوری به مراکز درمانی مراجعه شود.

معزی با اشاره به آماده‌باش بیمارستان رازی اهواز برای پذیرش و درمان این بیماران گفت: تاکنون ۱۳ مورد از موارد اخیر مسمومیت با الکل در استان خوزستان، مربوط به ایذه بوده است.

کد مطلب 5993930

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