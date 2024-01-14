کودکان عشایر در دشتستان واکسن فلج اطفال دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویشدوست ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده در سامانه سیب تعداد ۲ هزار و ۶۹۵ کودک زیر پنج سال عشایر و اتباع خارجی در شهرستان داریم که در طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در حدود ۲ هزار و ۵۴۸ کودک زیر پنج سال علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شدهاند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف این طرح، شناسایی جمعیت اتباع ساکن در مناطق و بررسی وضعیت ایمنسازی آنها، بررسی کارت واکسن اتباع و ارجاع نواقص برنامه ایمنسازی کودکان اتباع به مراکز تحت پوشش است.
وی همچنین گفت: برای انجام سریع واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در مناطق صعبالعبور عشایر نشین و همچنین مناطق پرجمعیت اتباع خارجی تیمهای سیار بهداشتی تشکیل شده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان بیان کرد: عملیات سالانه ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال که بر اساس توصیههای سازمان جهانی بهداشت بهمنظور حفظ دستاورد بزرگ ریشهکنی این بیماری و به حداقل رساندن خطر ورود و چرخش مجدد ویروس فلج اطفال انجام میشود، امسال در دیماه اجرا شده و نوبت بعدی آن در بهمنماه (۱۴ تا ۱۷) اجرا خواهد شد.
